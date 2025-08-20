Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Israel Katz aprobă planul cuceririi oraşului Gaza

S.B.
Internaţional / 20 august, 10:08

Israel Katz aprobă planul cuceririi oraşului Gaza

Aproximativ 60.000 de rezervişti israelieni urmează să primească ordine de mobilizare pe care armata le va emite începând de miercuri, în vederea unei ofensive împotriva Hamas în Gaza City, după ce ministrul apărării, Israel Katz, a aprobat planurile armatei, potrivit Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) şi oficialilor din domeniul securităţii, relatează Times of Israel.

Potrivit sursei citate, ordinele nu sunt imediate, ci vor fi transmise în mai multe valuri. Majoritatea - între 40.000 şi 50.000 - ar urma să se prezinte la datorie pe 2 septembrie. Un alt val ar avea loc în noiembrie-decembrie, iar un al treilea val în februarie-martie 2026, a precizat IDF.

Numărul rezerviştilor mobilizaţi se adaugă zecilor de mii de rezervişti aflaţi deja în prezent în serviciu. IDF a mai comunicat că prelungeşte cu 30-40 de zile perioada de serviciu pentru mulţi dintre rezerviştii aflaţi deja în misiune. Aceasta va duce numărul total de rezervişti desfăşuraţi concomitent în timpul ofensivei la circa 130.000.

Rezerviştii includ trei brigăzi şi încă câteva batalioane, precum şi numeroşi militari de sprijin în luptă, inclusiv din domeniul informaţiilor şi logisticii. Nu toţi rezerviştii sunt aşteptaţi să participe la operaţiunea de cucerire a oraşului Gaza, unii urmând să înlocuiască trupele armatei active pe alte fronturi.

În total, cinci divizii ale IDF, alcătuite din zeci de mii de soldaţi, urmează să participe la ofensiva planificată de armată împotriva Hamas în Gaza City, potrivit armatei.

Forţele includ 12 echipe de nivel brigadă, fiecare având infanterie, unităţi blindate, artilerie şi geniu militar, precum şi sprijin de luptă. În plus, brigăzile de nord şi de sud ale Diviziei Gaza - de obicei responsabile de frontieră - vor participa şi ele la ofensivă, ridicând numărul total de brigăzi la 14.

Ordinele de mobilizare au fost transmise după ce Katz s-a întâlnit marţi cu şeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, alţi ofiţeri de rang înalt şi reprezentanţi Shin Bet pentru a aproba planurile militare de capturare a oraşului Gaza, a precizat biroul său.

Ofensiva de cucerire a oraşului - aprobată de Katz - a fost denumită „Carele lui Ghedeon B”, urmând unei operaţiuni precedente cu acelaşi nume, în cadrul căreia IDF a ocupat 75% din teritoriul Fâşiei în încercarea de a presa Hamas să accepte un acord privind ostaticii.

O sursă din domeniul securităţii a declarat că Katz a lăudat planul IDF şi pregătirile făcute în timpul întâlnirii, care a avut loc după ce guvernul a ordonat armatei să captureze Gaza City, conform Times of Israel.

Armata a spus că fazele de pregătire pentru ofensivă au început deja, cu o ofensivă în curs la periferia oraşului Gaza. Brigada de infanterie Nahal şi Brigada 7 Blindată operează în cartierul Zeitoun, iar Brigada de infanterie Givati a început o nouă ofensivă în zona Kafr Jabalia, la nord de oraş.

Totodată, IDF a precizat că au început demersurile pentru amenajarea infrastructurii umanitare în sudul Fâşiei, pentru aproximativ un milion de civili palestinieni care urmează să fie strămutaţi din Gaza City, inclusiv prin permiterea intrării de corturi şi echipamente de adăpost în ultimele zile.

Katz a aprobat, în cadrul întâlnirii, „pregătirile umanitare” pentru ofensivă, a mai precizat biroul său.

Armata a spus că vor fi înfiinţate mai multe puncte de distribuire a ajutoarelor şi cel puţin încă două spitale de campanie. Spitalul European din Khan Younis, care a fost închis după ce IDF a descoperit un tunel Hamas dedesubt, urmează de asemenea să îşi reia activitatea.

„Ca parte a pregătirilor pentru mutarea populaţiei din Gaza City către sudul Fâşiei Gaza, au început discuţiile cu organizaţiile internaţionale pentru a le implica în înfiinţarea unor spitale de campanie suplimentare în sud, iar răspunsul este unul pozitiv”, a declarat miercuri un oficial din domeniul securităţii.

Oficialul a mai spus că „există, de asemenea, planuri de extindere a infrastructurii medicale existente în sud, în cooperare cu organizaţiile, iar în plus, sunt analizate opţiuni pentru deschiderea unor rute de acces către facilităţi medicale suplimentare”.

„ONU şi organizaţiile au început să formuleze un plan pentru repornirea Spitalului European ca răspuns medical suplimentar”, a adăugat oficialul.

Ofensiva IDF asupra oraşului Gaza este programată să se desfăşoare în mai multe etape, începând cu un avertisment de evacuare pentru civilii din zonă. Oficialii israelieni au declarat anterior că palestinienii vor avea timp până pe 7 octombrie 2025 să evacueze Gaza City, dată ce coincide cu a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului.

Ulterior, IDF va încercui Gaza City înainte de a pătrunde mai adânc în oraş, ajungând inclusiv în zone care nu fuseseră complet curăţate anterior de infrastructura Hamas, au declarat oficialii militari.

Întâlnirea şi prezentarea planurilor armatei lui Katz au avut loc în ciuda faptului că Hamas a anunţat luni că a acceptat o propunere de armistiţiu. Dacă se va ajunge la o înţelegere privind ostaticii şi încetarea focului, planurile de capturare a oraşului Gaza ar putea fi anulate.

Planurile aprobate de Katz marţi seara urmau să fie prezentate prim-ministrului Benjamin Netanyahu joi. Deşi Netanyahu pare să fi respins acceptul Hamas privind oferta, după ce a trecut de la solicitarea unei eliberări parţiale a ostaticilor într-o încetare treptată a focului la eliberarea tuturor captivilor deodată, surse au declarat marţi că Ierusalimul analizează propunerea.

Grupările teroriste din Fâşia Gaza deţin 50 de ostatici, inclusiv 49 dintre cei 251 răpiţi de terorişti conduşi de Hamas la 7 octombrie 2023. Printre aceştia se află trupurile a cel puţin 28 de persoane confirmate decedate de către IDF. Douăzeci sunt consideraţi în viaţă, iar există îngrijorări grave privind starea a altor doi, au spus oficialii israelieni. Hamas deţine, de asemenea, corpul unui soldat IDF ucis în Gaza în 2014.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb