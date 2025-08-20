Israel Katz aprobă planul cuceririi oraşului Gaza

Aproximativ 60.000 de rezervişti israelieni urmează să primească ordine de mobilizare pe care armata le va emite începând de miercuri, în vederea unei ofensive împotriva Hamas în Gaza City, după ce ministrul apărării, Israel Katz, a aprobat planurile armatei, potrivit Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) şi oficialilor din domeniul securităţii, relatează Times of Israel.

Potrivit sursei citate, ordinele nu sunt imediate, ci vor fi transmise în mai multe valuri. Majoritatea - între 40.000 şi 50.000 - ar urma să se prezinte la datorie pe 2 septembrie. Un alt val ar avea loc în noiembrie-decembrie, iar un al treilea val în februarie-martie 2026, a precizat IDF.

Numărul rezerviştilor mobilizaţi se adaugă zecilor de mii de rezervişti aflaţi deja în prezent în serviciu. IDF a mai comunicat că prelungeşte cu 30-40 de zile perioada de serviciu pentru mulţi dintre rezerviştii aflaţi deja în misiune. Aceasta va duce numărul total de rezervişti desfăşuraţi concomitent în timpul ofensivei la circa 130.000.

Rezerviştii includ trei brigăzi şi încă câteva batalioane, precum şi numeroşi militari de sprijin în luptă, inclusiv din domeniul informaţiilor şi logisticii. Nu toţi rezerviştii sunt aşteptaţi să participe la operaţiunea de cucerire a oraşului Gaza, unii urmând să înlocuiască trupele armatei active pe alte fronturi.

În total, cinci divizii ale IDF, alcătuite din zeci de mii de soldaţi, urmează să participe la ofensiva planificată de armată împotriva Hamas în Gaza City, potrivit armatei.

Forţele includ 12 echipe de nivel brigadă, fiecare având infanterie, unităţi blindate, artilerie şi geniu militar, precum şi sprijin de luptă. În plus, brigăzile de nord şi de sud ale Diviziei Gaza - de obicei responsabile de frontieră - vor participa şi ele la ofensivă, ridicând numărul total de brigăzi la 14.

Ordinele de mobilizare au fost transmise după ce Katz s-a întâlnit marţi cu şeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, alţi ofiţeri de rang înalt şi reprezentanţi Shin Bet pentru a aproba planurile militare de capturare a oraşului Gaza, a precizat biroul său.

Ofensiva de cucerire a oraşului - aprobată de Katz - a fost denumită „Carele lui Ghedeon B”, urmând unei operaţiuni precedente cu acelaşi nume, în cadrul căreia IDF a ocupat 75% din teritoriul Fâşiei în încercarea de a presa Hamas să accepte un acord privind ostaticii.

O sursă din domeniul securităţii a declarat că Katz a lăudat planul IDF şi pregătirile făcute în timpul întâlnirii, care a avut loc după ce guvernul a ordonat armatei să captureze Gaza City, conform Times of Israel.

Armata a spus că fazele de pregătire pentru ofensivă au început deja, cu o ofensivă în curs la periferia oraşului Gaza. Brigada de infanterie Nahal şi Brigada 7 Blindată operează în cartierul Zeitoun, iar Brigada de infanterie Givati a început o nouă ofensivă în zona Kafr Jabalia, la nord de oraş.

Totodată, IDF a precizat că au început demersurile pentru amenajarea infrastructurii umanitare în sudul Fâşiei, pentru aproximativ un milion de civili palestinieni care urmează să fie strămutaţi din Gaza City, inclusiv prin permiterea intrării de corturi şi echipamente de adăpost în ultimele zile.

Katz a aprobat, în cadrul întâlnirii, „pregătirile umanitare” pentru ofensivă, a mai precizat biroul său.

Armata a spus că vor fi înfiinţate mai multe puncte de distribuire a ajutoarelor şi cel puţin încă două spitale de campanie. Spitalul European din Khan Younis, care a fost închis după ce IDF a descoperit un tunel Hamas dedesubt, urmează de asemenea să îşi reia activitatea.

„Ca parte a pregătirilor pentru mutarea populaţiei din Gaza City către sudul Fâşiei Gaza, au început discuţiile cu organizaţiile internaţionale pentru a le implica în înfiinţarea unor spitale de campanie suplimentare în sud, iar răspunsul este unul pozitiv”, a declarat miercuri un oficial din domeniul securităţii.

Oficialul a mai spus că „există, de asemenea, planuri de extindere a infrastructurii medicale existente în sud, în cooperare cu organizaţiile, iar în plus, sunt analizate opţiuni pentru deschiderea unor rute de acces către facilităţi medicale suplimentare”.

„ONU şi organizaţiile au început să formuleze un plan pentru repornirea Spitalului European ca răspuns medical suplimentar”, a adăugat oficialul.

Ofensiva IDF asupra oraşului Gaza este programată să se desfăşoare în mai multe etape, începând cu un avertisment de evacuare pentru civilii din zonă. Oficialii israelieni au declarat anterior că palestinienii vor avea timp până pe 7 octombrie 2025 să evacueze Gaza City, dată ce coincide cu a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului.

Ulterior, IDF va încercui Gaza City înainte de a pătrunde mai adânc în oraş, ajungând inclusiv în zone care nu fuseseră complet curăţate anterior de infrastructura Hamas, au declarat oficialii militari.

Întâlnirea şi prezentarea planurilor armatei lui Katz au avut loc în ciuda faptului că Hamas a anunţat luni că a acceptat o propunere de armistiţiu. Dacă se va ajunge la o înţelegere privind ostaticii şi încetarea focului, planurile de capturare a oraşului Gaza ar putea fi anulate.

Planurile aprobate de Katz marţi seara urmau să fie prezentate prim-ministrului Benjamin Netanyahu joi. Deşi Netanyahu pare să fi respins acceptul Hamas privind oferta, după ce a trecut de la solicitarea unei eliberări parţiale a ostaticilor într-o încetare treptată a focului la eliberarea tuturor captivilor deodată, surse au declarat marţi că Ierusalimul analizează propunerea.

Grupările teroriste din Fâşia Gaza deţin 50 de ostatici, inclusiv 49 dintre cei 251 răpiţi de terorişti conduşi de Hamas la 7 octombrie 2023. Printre aceştia se află trupurile a cel puţin 28 de persoane confirmate decedate de către IDF. Douăzeci sunt consideraţi în viaţă, iar există îngrijorări grave privind starea a altor doi, au spus oficialii israelieni. Hamas deţine, de asemenea, corpul unui soldat IDF ucis în Gaza în 2014.