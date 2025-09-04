Israel Katz, după lansarea unui nou satelit de spionaj: "Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”

Israelul a plasat pe orbită satelitul de spionaj Ofek 19, ministrul Apărării, Israel Katz, afirmând că „vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.

Katz a subliniat că puţine ţări dispun de astfel de capacităţi şi a avertizat „toţi inamicii” asupra supravegherii constante. Satelitul va consolida capacităţile de spionaj ale Israelului, inclusiv în contextul războiului din Fâşia Gaza şi împotriva grupărilor armate aliate Iranului.

În iunie, în cadrul conflictului denumit „Războiul de 12 Zile” în Iran, Israel a colectat peste 12.000 de imagini satelitare pentru a ghida loviturile asupra instalaţiilor militare şi nucleare, potrivit şefului Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare al Ministerului Apărării, Daniel Gold, ucigând şi cercetători din programul nuclear iranian.

Boaz Levy, CEO Israel Aerospace Industries, a subliniat importanţa capacităţilor avansate de observare pentru a menţine superioritatea aeriană şi terestră în regiune. Proiectul Ofek 19 a fost realizat în colaborare cu Ministerul Apărării. Israel face parte din clubul puterilor spaţiale încă din 1988, când a lansat primul satelit Ofek, iar în 2023 a introdus un satelit de spionaj cu imagistică avansată.