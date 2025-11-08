Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Israel redeschide o închisoare subterană, unde palestinienii sunt ţinuţi luni de zile fără lumină naturală

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 14:29

Israel redeschide o închisoare subterană, unde palestinienii sunt ţinuţi luni de zile fără lumină naturală

Israelul ţine închişi zeci de palestinieni din Gaza într-o închisoare subterană, unde aceştia nu văd niciodată lumina zilei, sunt privaţi de hrană adecvată şi nu pot comunica cu familiile lor sau cu lumea exterioară, relatează The Guardian.

Printre deţinuţi se află cel puţin doi civili reţinuţi fără acuzaţii şi fără să fi fost judecaţi - un asistent medical şi un tânăr vânzător de alimente -, potrivit avocaţilor Comitetului Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI), care îi reprezintă. Cei doi bărbaţi sunt încarceraţi în închisoarea subterană Rakefet, unde susţin că sunt bătuţi şi abuzaţi frecvent.

Rakefet, deschisă la începutul anilor 1980 pentru deţinuţi consideraţi extrem de periculoşi, a fost închisă câţiva ani mai târziu din cauza condiţiilor inumane. Ministrul de extremă dreapta al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, a ordonat redeschiderea acesteia după atacurile din 7 octombrie 2023.

Întregul complex - celulele, o mică „curte” de exerciţii şi sala de întâlniri pentru avocaţi - se află complet sub pământ, astfel încât deţinuţii trăiesc fără lumină naturală. Închisoarea fusese proiectată pentru un număr redus de prizonieri de maximă securitate, având o capacitate de doar 15 persoane la momentul închiderii, în 1985. În prezent, acolo sunt deţinuţi aproximativ 100 de palestinieni, potrivit datelor PCATI.

Conform acordului de încetare a focului din octombrie 2024, Israelul a eliberat 1.700 de deţinuţi palestinieni din Gaza care fuseseră reţinuţi pe termen nelimitat fără acuzaţii sau proces, precum şi 250 de prizonieri condamnaţi de instanţele israeliene. Totuşi, numărul ridicat al arestărilor face ca, şi după eliberările în masă, cel puţin 1.000 de persoane să fie încă în detenţie în condiţii similare.

„Deşi războiul s-a încheiat oficial, palestinienii din Gaza sunt încă închişi în condiţii de război contestate din punct de vedere legal şi violente, care încalcă dreptul internaţional umanitar şi constituie tortură”, a transmis organizaţia PCATI.

Directorul executiv al comitetului, Tal Steiner, afirmă că tratamentul aplicat deţinuţilor este „intenţionat îngrozitor”. Ţinerea oamenilor sub pământ luni de zile, fără lumină naturală, are „implicaţii extreme” asupra sănătăţii psihice şi fizice, afectând ritmurile biologice, somnul şi producţia de vitamina D.

„Este foarte greu să rămâi întreg când eşti ţinut în condiţii atât de opresive şi dificile”, a spus Steiner, adăugând că el însuşi, deşi avocat pentru drepturile omului, nu auzise despre existenţa acestei închisori până la redeschiderea ordonată de Ben-Gvir.

Investigaţiile PCATI au arătat că Rakefet fusese închisă înainte de înfiinţarea comitetului, iar echipa juridică a aflat detalii despre ea din arhive şi din memoriile fostului şef al serviciului penitenciar israelian, Rafael Suissa.

„Suissa a scris că a fi ţinut sub pământ 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este pur şi simplu prea crud, prea inuman pentru ca orice persoană să poată suporta, indiferent de faptele sale”, a conchis Steiner.

adb