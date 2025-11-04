Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Italia protestează după comentariile Mariei Zaharova despre tragedia din Roma

A.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 19:41

Italia protestează după comentariile Mariei Zaharova despre tragedia din Roma

Italia l-a convocat marţi pe ambasadorul adjunct al Rusiei la Roma, în semn de protest faţă de comentariile considerate „vulgare” ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

Declaraţiile oficialei ruse au stârnit indignare la Roma după ce aceasta a legat prăbuşirea turnului Torre dei Conti - unde şi-a pierdut viaţa muncitorul român Octav Stroici - de sprijinul militar acordat Ucrainei de către guvernul italian.

„Atâta timp cât guvernul italian risipeşte banii contribuabililor pentru a sprijini Ucraina, economia locală şi turnurile sale vor continua să se prăbuşească”, a scris Zaharova pe Telegram, în timp ce echipele de salvare încă lucrau pentru a-l scoate pe Stroici de sub dărâmături.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a calificat mesajul drept „tulburător şi inacceptabil”, subliniind că „Italia nu îşi va schimba principiile sau poziţia de politică externă ca răspuns la atacuri verbale nesăbuite”.

Ulterior, Ambasada Rusiei la Roma a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici şi a precizat că Moscova şi-a exprimat îngrijorarea faţă de ceea ce consideră o „campanie agresivă” anti-rusă în presa italiană, declanşată de declaraţiile Mariei Zaharova.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti, aflat în apropierea Colosseumului, într-un proiect finanţat de Uniunea Europeană. El a fost prins sub dărâmături după prăbuşirea parţială a clădirii şi a murit la spital, după mai bine de 11 ore de eforturi de salvare. Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

Italia a susţinut constant Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022, furnizând echipament militar şi asistenţă umanitară, în coordonare cu NATO şi Uniunea Europeană. Totuşi, opinia publică italiană rămâne împărţită: majoritatea sprijină ajutorul umanitar, dar se arată reticentă faţă de trimiterea de armament.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb