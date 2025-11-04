Italia protestează după comentariile Mariei Zaharova despre tragedia din Roma

Italia l-a convocat marţi pe ambasadorul adjunct al Rusiei la Roma, în semn de protest faţă de comentariile considerate „vulgare” ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

Declaraţiile oficialei ruse au stârnit indignare la Roma după ce aceasta a legat prăbuşirea turnului Torre dei Conti - unde şi-a pierdut viaţa muncitorul român Octav Stroici - de sprijinul militar acordat Ucrainei de către guvernul italian.

„Atâta timp cât guvernul italian risipeşte banii contribuabililor pentru a sprijini Ucraina, economia locală şi turnurile sale vor continua să se prăbuşească”, a scris Zaharova pe Telegram, în timp ce echipele de salvare încă lucrau pentru a-l scoate pe Stroici de sub dărâmături.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a calificat mesajul drept „tulburător şi inacceptabil”, subliniind că „Italia nu îşi va schimba principiile sau poziţia de politică externă ca răspuns la atacuri verbale nesăbuite”.

Ulterior, Ambasada Rusiei la Roma a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici şi a precizat că Moscova şi-a exprimat îngrijorarea faţă de ceea ce consideră o „campanie agresivă” anti-rusă în presa italiană, declanşată de declaraţiile Mariei Zaharova.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti, aflat în apropierea Colosseumului, într-un proiect finanţat de Uniunea Europeană. El a fost prins sub dărâmături după prăbuşirea parţială a clădirii şi a murit la spital, după mai bine de 11 ore de eforturi de salvare. Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

Italia a susţinut constant Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022, furnizând echipament militar şi asistenţă umanitară, în coordonare cu NATO şi Uniunea Europeană. Totuşi, opinia publică italiană rămâne împărţită: majoritatea sprijină ajutorul umanitar, dar se arată reticentă faţă de trimiterea de armament.