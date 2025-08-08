Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iulie 2025 - a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată pe glob: semnal de alarmă al climatologilor

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 august

Iulie 2025 - a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată pe glob: semnal de alarmă al climatologilor

English Version

Iulie 2025 a fost a treia cea mai fierbinte lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, conform datelor prezentate de Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice (C3S). În medie, temperaturile globale au depăşit cu 1,25°C valorile unei luni iulie din perioada preindustrială (1850-1900), consolidând tendinţa alarmantă a încălzirii globale. „Deşi seria recordurilor absolute de temperatură globală s-a întrerupt pentru moment, asta nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit”, avertizează Carlo Buontempo, directorul C3S.

Pragul de 1,5°C continuă să fie depăşit frecvent

Pragul de +1,5°C, stabilit prin Acordul de la Paris ca limită critică pentru evitarea efectelor catastrofale ale schimbărilor climatice, a fost depăşit în mod regulat în ultimii doi ani. Trei dintre cele mai călduroase luni iulie din istorie s-au succedat în anii 2023, 2024 şi 2025 - o secvenţă fără precedent care confirmă accelerarea procesului de încălzire globală. Chiar dacă diferenţa pare mică, +1,25°C în medie globală înseamnă o frecvenţă crescută a valurilor de căldură, a secetei, a furtunilor extreme şi a altor fenomene meteorologice cu impact devastator.

Căldură extremă, inundaţii şi incendii în lanţ

Luna iulie a fost marcată de fenomene meteorologice extreme pe mai multe continente:

Temperaturile au depăşit 50°C în regiuni din Orientul Mijlociu, dar şi în Turcia - pentru prima dată în istorie; Ploile torenţiale au provocat inundaţii masive în China şi Pakistan, soldate cu sute de victime; Incendiile de vegetaţie au continuat să facă ravagii în Canada, afectând zeci de mii de hectare; În Spania, peste 1.000 de decese au fost atribuite căldurii excesive - o creştere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Vedem clar efectele încălzirii globale în valurile de căldură extreme şi inundaţiile catastrofale. Situaţia rămâne urgentă”, afirmă Buontempo.

Asia, regiunea cu cele mai multe recorduri de căldură

Unsprezece ţări şi teritorii au înregistrat cea mai caldă lună iulie din ultimii 55 de ani. Dintre acestea, şapte sunt în Asia - China, Japonia, Coreea de Nord, Tadjikistan, Bhutan, Brunei şi Malaysia -, conform datelor analizate de AFP. Europa a fost, de asemenea, afectată: în nordul continentului, temperaturile s-au situat constant peste normal, iar între 1 şi 10 iulie, peste jumătate din suprafaţa continentului s-a confruntat cu o secetă severă, conform Observatorului European al Secetei (EDO).

Situaţie mixtă în restul lumii

Deşi valurile de căldură au dominat anumite regiuni, în alte părţi ale lumii s-au înregistrat temperaturi sub cele normale. America de Nord, America de Sud, India, Australia, unele regiuni din Africa şi Antarctica au cunoscut temperaturi relativ mai scăzute, dar fără a contrabalansa tendinţa globală de creştere.

Oceanele - un nou focar al crizei climatice

Temperatura medie a suprafeţei oceanelor în luna iulie a fost a treia cea mai ridicată înregistrată până acum. În anumite regiuni - precum Marea Norvegiei, părţi din Marea Nordului, Atlanticul de Nord, dar şi în apropierea coastelor Franţei şi Marii Britanii - s-au depăşit recorduri lunare locale. Supraîncălzirea apelor are efecte directe asupra ecosistemelor marine, a pescuitului şi a intensităţii furtunilor tropicale.

Banchizele polare se retrag accelerat

În zona arctică, întinderea gheţii marine a fost cu 10% sub medie - a doua cea mai redusă pentru o lună iulie în cei 47 de ani de observaţii satelitare, la egalitate cu anii 2012 şi 2021. În emisfera sudică, banchiza antarctică a înregistrat a treia cea mai mică întindere pentru luna iulie. „Dacă nu stabilizăm rapid concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă, nu doar că vom vedea noi recorduri de temperatură, dar şi efectele vor deveni mai distructive. Trebuie să ne pregătim pentru acest viitor şi, mai ales, să-l evităm pe cât posibil”, avertizează Buontempo. Mediile globale de temperatură sunt calculate pe baza a miliarde de înregistrări meteorologice din satelit şi de la sol. Sistemul Copernicus, gestionat de UE, este una dintre cele mai avansate surse globale de monitorizare climatică.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb