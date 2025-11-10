Jamaica, sub moloz: Uraganul Melissa, cea mai gravă catastrofă climatică din istoria insulei

English Version

Trecerea uraganului Melissa a transformat Jamaica într-un uriaş câmp de dărâmături, generând o criză umanitară fără precedent. Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), aproape cinci milioane de tone de moloz acoperă insula, blocând drumurile, paralizând serviciile vitale şi izolând comunităţi întregi. "Este cea mai gravă catastrofă climatică din istoria Jamaicăi”, a declarat Kishan Khoday, reprezentantul PNUD în statul caraibian, în cadrul unei video-conferinţe de presă, subliniind dimensiunea fără precedent a distrugerilor. Estimările iniţiale arată că pierderile economice depăşesc 30% din PIB-ul Jamaicăi, o cifră care ar putea creşte în săptămânile următoare. Case, ferme, infrastructuri şi întreprinderi locale au fost distruse complet.

„Acest uragan devastator a lăsat în urmă victime, locuinţe şi mijloace de subzistenţă distruse, infrastructuri prăbuşite şi tone de resturi care acoperă insula”, a precizat Khoday. Analizele bazate pe imagini satelitare realizate de PNUD arată o realitate dramatică: 2,1 milioane tone de resturi provin din clădiri distruse, 1,3 milioane tone sunt deşeuri vegetale, 1,4 milioane tone provin din bunuri personale. Cantitatea totală - 4,8 milioane tone de moloz - ar putea umple 480.000 de camioane.

• Drumuri blocate, servicii paralizate, suferinţă extinsă

Potrivit PNUD, debarasarea imediată a molozului este „crucială”. Fiecare zi de întârziere înseamnă drumuri blocate, pierderi economice suplimentare şi o suferinţă acută pentru zecile de mii de persoane afectate. Khoday a avertizat că accesul la spitale, şcoli şi servicii de urgenţă este „grav afectat” în vestul şi centrul insulei - regiunile cele mai lovite de furtună. La o săptămână după trecerea uraganului, bilanţul este sumbru: 32 de morţi în Jamaica, 76 de victime în total în regiunea Caraibilor. Un studiu realizat de Imperial College din Londra confirmă că intensitatea şi durata uraganului Melissa au fost amplificate de schimbările climatice cauzate de activităţile umane. Creşterea temperaturii oceanului planetar alimentează formarea unor uragane mai puternice, cu precipitaţii mai abundente şi rafale de vânt mai violente. Guvernul jamaican a cerut sprijin financiar şi logistic internaţional. Prioritatea absolută o reprezintă deblocarea drumurilor, refacerea infrastructurii şi accesul la apă potabilă şi electricitate. ONU, prin PNUD, a anunţat deja că va trimite echipe de intervenţie rapidă şi va sprijini autorităţile locale în gestionarea deşeurilor şi reconstruirea comunităţilor afectate. „Trebuie să acţionăm rapid”, a insistat Khoday. „Întârzierile înseamnă suferinţă şi pierderi umane.”

• O lecţie globală despre vulnerabilitate

Tragedia din Jamaica readuce în prim-plan o realitate dureroasă: ţările insulare din Caraibe sunt printre cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice.

Deşi contribuţia lor la emisiile globale de carbon este infimă, ele suportă consecinţele directe ale încălzirii globale - furtuni mai violente, creşterea nivelului mării şi pierderea biodiversităţii.