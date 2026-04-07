Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

James Rodriguez a revenit la antrenamentele echipei Minnesota United

O.D.
Sport / 7 aprilie, 11:04

James Rodriguez s-a întors la antrenamente cu echipa Minnesota United, care a dezminţit luni zvonurile privind o boală gravă a vedetei sale columbiene.

James, în vârstă de 34 de ani, a fost internat în spital timp de trei zile din cauza unei „deshidratări severe”, la două zile după ce a participat la meciul amical al Columbiei împotriva Franţei (înfrângere cu 3-1) pe 29 martie, înainte de a fi trimis acasă sub supraveghere medicală.

Mijlocaşul ofensiv va fi reintegrat treptat în antrenamentele de grup, „în funcţie de evoluţia sa clinică”, precizează clubul într-un comunicat.

Mai multe mass-media americane au relatat că jucătorul columbian suferea de rabdomioliză, o distrugere rapidă şi gravă a ţesutului muscular, care poate fi fatală.

Clubul a negat cu vehemenţă, indicând că nu există „nicio dovadă medicală” a unei astfel de afecţiuni.

„Pe 29 martie, James a participat la meciul amical internaţional dintre Columbia şi Franţa”, reaminteşte comunicatul clubului american. „În timpul şi după meci, a început să prezinte simptome de deshidratare care s-au agravat în orele următoare. A doua zi, după un examen medical suplimentar, a fost diagnosticată o deshidratare severă. Având în vedere gravitatea stării sale, a fost internat în dimineaţa zilei de 31 martie pentru monitorizare continuă şi perfuzie intravenoasă. James a ieşit din spital şi se recuperează de atunci la domiciliu, sub supraveghere medicală.”

El s-a întors luni la club. „James s-a prezentat astăzi, luni, 6 aprilie, la centrul de antrenament al clubului şi a participat la o sesiune de reluare a activităţii sub supraveghere”, continuă comunicatul. „Reintegrarea sa în antrenamentul colectiv va urma protocoalele stabilite de serviciul medical al clubului şi va fi ghidată în totalitate de evoluţia sa clinică. Minnesota United FC ia foarte în serios sănătatea şi viaţa privată a jucătorilor săi. Clubul şi personalul medical pot afirma fără echivoc că nu a existat nicio dovadă clinică sau biologică de rabdomioliză.”

„Rugăm respectuos mass-media şi publicul să se abţină de la orice speculaţii privind starea de sănătate a lui James”, concluzionează textul. „Orice informaţie suplimentară va fi comunicată direct de club prin canalele sale oficiale.”

Fostul jucător al Real Madrid, golgheterul Cupei Mondiale din 2014, a jucat doar 39 de minute în acest an cu Minnesota United.

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

