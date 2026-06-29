Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la Wimbledon

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al tabloului de simplu feminin de la Wimbledon, potrivit news.ro.

Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovic, numărul 16 mondial şi favorită 16, scor 7-6 (1), 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Pentru participarea în primul tur, Jaqueline Cristian a obţinut 80.000 de lire sterline şi 10 puncte.

Marţi, la Wimbledon va evolua în primul tur Gabriela Ruse, locul 71 WTA. Ea o va înfrunta în ultimul meci de pe terenul 7 pe Caty McNally, din SUA, numărul 50 mondial.