JD Vance va fi prezent la întrevederea Zelenski - Trump

JD Vance, va participa astăzi la întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, relatează ABC News, care transmitem cele ce urmează.
Potrivit sursei citate, Vance a avut un rol central şi la confruntarea din februarie, când a condus atacul asupra liderului ucrainean în Biroul Oval, înainte ca Trump să intervină direct în dispută.
Foarte bine sa l faca groghi pe Zele mincinosul.. Zelenski trebuie sa accepte conditiile de pace pentru Ukraina . Daca nu o face inseamna ca este dusman al poporului ukrainean si trebuie sa plece de pe functie…