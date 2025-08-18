JD Vance va fi prezent la întrevederea Zelenski - Trump

JD Vance, va participa astăzi la întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, relatează ABC News, care transmitem cele ce urmează.

Potrivit sursei citate, Vance a avut un rol central şi la confruntarea din februarie, când a condus atacul asupra liderului ucrainean în Biroul Oval, înainte ca Trump să intervină direct în dispută.