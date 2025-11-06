Jensen Huang, CEO Nvidia: „China va câştiga cursa inteligenţei artificiale”

China este „pe punctul de a câştiga cursa” pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale de nouă generaţie, a avertizat Jensen Huang, CEO-ul companiei americane Nvidia, citat de AFP. El a cerut Washingtonului să îşi revizuiască politica privind exporturile de cipuri avansate, pentru a nu pierde teren în faţa Beijingului.

„China va câştiga cursa AI”, a declarat Huang într-un interviu acordat Financial Times, la un eveniment desfăşurat la Londra. „China este la doar câteva nonosecunde în urma Statelor Unite”, a adăugat el, subliniind că subvenţiile energetice oferite de guvernul chinez accelerează dezvoltarea sectorului semiconductorilor de vârf.

Huang a avertizat că interdicţiile impuse de Washington asupra exporturilor de cipuri performante către China - inclusiv a noului model Blackwell - riscă să afecteze competitivitatea Statelor Unite.

„Noi trebuie să fim şi în China, pentru a obţine aderarea dezvoltatorilor lor. O politică ce face America să piardă jumătate dintre dezvoltatorii AI din lume nu este benefică pe termen lung. Noi suntem cei care avem cel mai mult de pierdut”, a spus şeful Nvidia.

Compania californiană a devenit recent prima din lume care a depăşit valoarea de 5.000 de miliarde de dolari, deşi capitalizarea sa a revenit ulterior la aproximativ 4.700 de miliarde. Cipurile sale de gamă înaltă sunt folosite la antrenarea sistemelor de inteligenţă artificială generativă, însă vânzările către China rămân blocate din motive de securitate naţională.