Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Jensen Huang, CEO Nvidia: „China va câştiga cursa inteligenţei artificiale”

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 18:35

Jensen Huang, CEO Nvidia: „China va câştiga cursa inteligenţei artificiale”

China este „pe punctul de a câştiga cursa” pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale de nouă generaţie, a avertizat Jensen Huang, CEO-ul companiei americane Nvidia, citat de AFP. El a cerut Washingtonului să îşi revizuiască politica privind exporturile de cipuri avansate, pentru a nu pierde teren în faţa Beijingului.

„China va câştiga cursa AI”, a declarat Huang într-un interviu acordat Financial Times, la un eveniment desfăşurat la Londra. „China este la doar câteva nonosecunde în urma Statelor Unite”, a adăugat el, subliniind că subvenţiile energetice oferite de guvernul chinez accelerează dezvoltarea sectorului semiconductorilor de vârf.

Huang a avertizat că interdicţiile impuse de Washington asupra exporturilor de cipuri performante către China - inclusiv a noului model Blackwell - riscă să afecteze competitivitatea Statelor Unite.

„Noi trebuie să fim şi în China, pentru a obţine aderarea dezvoltatorilor lor. O politică ce face America să piardă jumătate dintre dezvoltatorii AI din lume nu este benefică pe termen lung. Noi suntem cei care avem cel mai mult de pierdut”, a spus şeful Nvidia.

Compania californiană a devenit recent prima din lume care a depăşit valoarea de 5.000 de miliarde de dolari, deşi capitalizarea sa a revenit ulterior la aproximativ 4.700 de miliarde. Cipurile sale de gamă înaltă sunt folosite la antrenarea sistemelor de inteligenţă artificială generativă, însă vânzările către China rămân blocate din motive de securitate naţională.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb