Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Jocurile de noroc online, noua ţintă fiscală a UE?

George Marinescu
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 2 februarie

Jocurile de noroc online, noua ţintă fiscală a UE?

English Version

Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, doreşte ca Uniunea Europeană să introducă o taxă la nivel european pe profiturile companiilor din industria pariurilor şi jocurilor de noroc online, iar banii să fie direcţionaţi explicit către educaţie, formarea competenţelor şi politici de tineret, într-un moment în care Bruxelles-ul caută disperat surse noi de finanţare, iar multe dintre ideile puse pe masă ar putea ajunge să afecteze direct România.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Victor Negrescu precizează: „Europa nu are suficiente resurse financiare pentru nevoile actuale, inclusiv ale României. Multe dintre propunerile discutate pentru generarea de venituri suplimentare ne-ar afecta direct ca ţară. De aceea, cu susţinerea social-democraţilor europeni, am propus o alternativă viabilă pentru a finanţa educaţia şi politicile de tineret: taxarea la nivel european a companiilor din industria pariurilor şi jocurilor de noroc online.

Mai mult, împreună cu intergrupul Parlamentului European privind educaţia am propus un amendament, semnat de peste 20 de eurodeputaţi, prin care solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educaţie şi formarea competenţelor”.

Vicepreşedintele Parlamentului European a invocat explicit faptul că taxarea profiturilor variază masiv în UE, de la aproximativ 5% în Malta până la aproape 40% în Austria, iar această asimetrie distorsionează competiţia şi împinge o parte din industrie spre jurisdicţii „prietenoase”, de unde vinde servicii în toată Europa, inclusiv în România.

Potrivit declaraţiilor lui Victor Negrescu date pentru Agerpres, există o evaluare realizată de structura de cercetare a Parlamentului European, la solicitarea sa, care arată că industria avea în 2022 o cifră de afaceri de 130 de miliarde de euro, iar „cel mai probabil” astăzi vorbim de aproape 200 de miliarde de euro, pe un trend de creştere anuală de minimum 5%. În acest tablou, o taxă europeană, chiar şi la un nivel iniţial de 1%, aşa cum este propunerea avansată ca punct de pornire, ar putea genera, potrivit domnului Negrescu, „zeci de miliarde” la bugetul comun, fără să fie o lovitură directă pentru consumator sau pentru bugetele naţionale.

În paralel, datele de piaţă arată cât de mare este componenta online a fenomenului şi cât de rapid se extinde. European Gaming and Betting Association indică venituri din gambling online în Europa de 47,9 miliarde de euro în 2024. Dacă punem această cifră lângă estimarea invocată de Victor Negrescu privind ordinul de mărime al industriei şi lângă realitatea că operatorii sunt, prin definiţie, transfrontalieri, concluzia devine greu de evitat: UE are o piaţă integrată în practică, dar un cadru fiscal şi de control fragmentat, care creează concurenţă neloială, lasă loc evaziunii şi face ca o parte relevantă din bani să iasă din spaţiul european, în timp ce statele gestionează efectele secundare, de la dependenţă până la protecţia insuficientă a minorilor.

Vicepreşedintele Parlamentului European îşi construieşte argumentul exact pe această fractură: dacă Europa vrea bani pentru priorităţi reale, cum sunt educaţia, competenţele şi tineretul, atunci cea mai onestă soluţie este să nu inventeze încă o taxă care să afecteze inclusiv România, ci să ia o felie din profiturile unei industrii care beneficiază masiv de piaţa unică, dar care nu întoarce proporţional valoare către proiectul european. În logica domniei sale, nu e vorba doar de venituri, ci şi de ordine: reguli europene clare, combaterea activităţilor ilegale, un mecanism comun de taxare suplimentară bazat pe profitul companiilor şi o destinaţie bugetară explicită, care să transforme taxa pe jocuri de noroc online într-o taxă pentru educaţie, cu finanţare direcţionată către şcoală, formare, competenţe digitale şi prevenţie.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb