Joe Biden: „Violenţa şi teroarea nu au ce căuta în Statele Unite ale Americii”

Fostul preşedinte american Joe Biden a condamnat evenimentele care au avut loc în ultimele săptămâni la Minneapolis şi uciderea a doi americani de către agenţi federali, în timpul unor manifestaţii împotriva prezenţei poliţiei imigraţiei (ICE) în oraş, potrivit AFP.

”Violenţa şi teroarea nu au ce căuta în Statele Unite ale Americii, mai ales când propriul nostru Guvern este cel care ia cetăţeni americani drept ţintă”, a denunţat Biden, conform sursei amintite.

Evenimetele „ne încalcă cele mai fundamentale valori ale noastre ca americani”, a mai transmis Joe Biden, citat de AFP.