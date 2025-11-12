Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
JTI, desemnată cea mai apreciată companie din FMCG în topul Undelucram.ro

A.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 16:52

JTI, desemnată cea mai apreciată companie din FMCG în topul Undelucram.ro

JTI România ocupă primul loc în topul angajatorilor din industria bunurilor de larg consum (FMCG) pentru perioada octombrie 2024-2025, potrivit clasamentului realizat de platforma Undelucram.ro, transmis redacţiei. În topul general „Top 100 cei mai apreciaţi angajatori din România”, compania se situează pe locul 6.

Clasamentul este bazat exclusiv pe evaluările a mii de angajaţi, foşti angajaţi şi candidaţi, fiind calculat în funcţie de aprecierea generală (70%) şi de cinci criterii esenţiale pentru mediul de lucru: oportunităţi de avansare, pachet salarial, echilibrul viaţă profesională-personală, management, proceduri şi valori.

Numeroase mărturii postate pe platformă descriu JTI drept „o companie în care merită să investeşti ani din viaţă şi care, la rândul său, investeşte în tine”. Un angajat din Braşov afirmă:

„După 28 de ani în această companie, pot spune cu sinceritate că nu este doar locul unde mi-am construit cariera, ci şi unde am crescut ca om (...). Este un loc în care merită să investeşti ani din viaţă, şi care, la rândul său, investeşte în tine.”

Pentru un angajat din Bucureşti, JTI este „ca a doua familie”, iar un coleg din Constanţa, cu 25 de ani de vechime, descrie experienţa ca „o călătorie lungă şi frumoasă”, subliniind dezvoltarea constantă şi colaborarea cu oameni dedicaţi.

Angajaţii remarcă condiţiile de muncă peste media pieţei, un mediu de lucru modern şi colaborativ, precum şi o cultură organizaţională bazată pe diversitate, incluziune şi dezvoltare continuă. Un alt comentariu subliniază: „Performanţa este evaluată periodic şi se reflectă transparent în pachetul de remunerare. Compania oferă încredere echipei şi beneficii competitive”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

