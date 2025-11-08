Judecătoarea Karin Immergut i-a interzis lui Trump să trimită Garda Naţională în Portland

Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe preşedintele Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, stabilind că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, relatează The Guardian.

Judecătoarea Karin Immergut, de la Curtea Districtuală a SUA - numită chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat - a emis ordinul final în acest caz, concluzionând că protestele din apropierea centrului pentru Imigraţie şi Controlul Vămilor (ICE) au fost „în mare parte paşnice, cu cazuri izolate şi sporadice de violenţă de nivel redus”.

În hotărârea sa, Immergut a precizat că majoritatea incidentelor au avut loc între protestatari şi contramanifestanţi, nu între manifestanţi şi forţele federale, şi a subliniat că, deşi nu are jurisdicţie pentru a-l opri direct pe preşedinte, ordonanţa sa interzice secretarului apărării, Pete Hegseth, şi secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, să trimită membri ai Gărzii Naţionale în Oregon.

Aceasta reprezintă cea mai recentă evoluţie dintr-un şir de dispute juridice declanşate de încercările administraţiei Trump de a desfăşura Garda Naţională în mai multe oraşe americane, inclusiv Portland şi Chicago, pentru a contracara protestele de stradă.

Oraşul Portland şi statul Oregon au dat în judecată administraţia federală în septembrie, după ce Trump a anunţat că a ordonat desfăşurarea trupelor. Înaintea deciziei finale, judecătoarea emisese deja un ordin temporar de blocare a măsurii, contestat ulterior de Casa Albă.

Procurorul general al Oregonului, Dan Rayfield, a salutat decizia, numind-o „o victorie uriaşă”. „Instanţele obligă această administraţie să dea socoteală pentru adevăr şi pentru respectarea statului de drept. Acest caz a fost despre a ne asigura că faptele, nu capriciile politice, determină modul în care este aplicată legea. Decizia de astăzi protejează exact acest principiu”, a declarat el.