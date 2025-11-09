Judecătorul Alin Ene o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de „incitare la ură de clasă”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacţionat dur la afirmaţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a descris pensiile speciale drept „un fel de Caritas” şi a spus că acestea sunt plătite „cu bani luaţi de la gura unui copil flămând”. Într-o postare pe Facebook, magistratul a calificat declaraţiile drept „o incitare la ură de clasă în formă pură”.

„Independenţa justiţiei nu este un concept abstract şi nici un lux plătit din gura copiilor flămânzi. Ea este fundamentul statului de drept”, a scris Alin Ene, adăugând că pensia de serviciu a magistraţilor „nu este un privilegiu”, ci o garanţie constituţională care apără judecătorul de presiuni politice, inclusiv după retragerea din activitate.

Magistratul a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de manipulare şi de „antagonizare socială”.

„Este inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi copilul flămând sau spitalul fără medicamente. Este o invitaţie la resentiment colectiv, nedemnă de funcţia de vicepremier”, a subliniat Ene.

El a enumerat şi alte „sume celebre” cheltuite de stat - precum subvenţiile partidelor sau fondurile pentru achiziţii controversate - întrebând retoric câte „guri de copii flămânzi” ar fi putut fi hrănite din acei bani.

„În România, retorica "elitelor parazitare' ne-a dus deja într-un regim totalitar. Ceauşescu a folosit-o ca instrument de control. Să nu repetăm istoria, schimbând doar ambalajul!”, a conchis judecătorul.

Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, făcute sâmbătă la Digi24, au stârnit numeroase reacţii. Ea a spus că România nu îşi mai poate permite pensii speciale, comparând sistemul cu „un Caritas care nu putea dura la nesfârşit” şi afirmând că banii alocaţi acestora „pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând”.