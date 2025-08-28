Justiţia din Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu pentru MOLDPRES că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc trebuie realizată pe toate capetele de acuzare şi că este în interesul ţării ca în acest caz „să se facă justiţie”. Şefa statului a avertizat că un eventual eşec ar submina profund încrederea cetăţenilor în instituţiile de drept.

„Justiţia moldovenească este obligată să facă justiţie şi în acest caz, iar dacă se va eşua, atunci cetăţenii Republicii Moldova nu vor mai crede în aceasta încă cel puţin 10 ani”, a afirmat Maia Sandu, precizând că Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală au transmis solicitări suplimentare autorităţilor elene pentru ca extrădarea să fie făcută pe toate capetele de acuzare.

Declaraţiile vin după ce Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, potrivit avocatului acestuia, Lucian Rogac. „Judecătorii s-au pronunţat pentru extrădare, iar de acum încolo ministerele Justiţiei din Grecia şi Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice şi logistice”, a precizat apărătorul. Decizia deschide calea ca dosarele penale intentate în R. Moldova împotriva fostului lider democrat să poată fi judecate în ţară, după mai bine de cinci ani de când acesta a fugit de justiţie.

Vladimir Plahotniuc, oligarh şi fost lider al Partidului Democrat din Moldova, este considerat unul dintre cei mai influenţi şi controversaţi actori politici din ultimii 20 de ani. Acuzat de implicare în frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”, şi de constituirea unei organizaţii criminale, Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, după schimbarea majorităţii parlamentare. Din acel moment, autorităţile de la Chişinău au solicitat constant extrădarea sa, acesta fiind vizat de mai multe dosare penale pentru escrocherie, spălare de bani şi crimă organizată.

La 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reţinut pe Aeroportul Internaţional din Atena, în timp ce încerca să părăsească Grecia cu documente de identitate false. Reţinerea a marcat începutul unei proceduri complexe de extrădare. Iniţial, avocatul său a negat că ar fi consimţit să revină în Republica Moldova, însă, la câteva zile, Plahotniuc a transmis oficial autorităţilor greceşti acceptul necondiţionat pentru extrădare. După mai multe audieri şi amânări procedurale, Curtea de Apel din Atena a decis în favoarea extrădării pe 13 august, hotărâre confirmată astăzi, 28 august, printr-un nou verdict, urmând ca Ministerul Justiţiei din Grecia să finalizeze detaliile logistice.

Pentru Republica Moldova, cazul Plahotniuc este văzut drept un test esenţial al reformei justiţiei. Dacă extrădarea se va concretiza, acesta ar fi primul pas major spre judecarea unuia dintre cele mai controversate dosare de corupţie şi crimă organizată din regiune. În caz contrar, spun analiştii, şansa de a recâştiga încrederea cetăţenilor în instituţiile statului ar putea fi compromisă pentru mult timp.