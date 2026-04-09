Kaja Kallas critică loviturile Israelului din Liban

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran ar trebui extins şi la Liban, precizând totodată că acţiunile Israelului riscă să pună sub presiune înţelegerea dintre Washington şi Teheran, potrivit unei postări publicate pe contul său oficial de X.

În mesajul său, Kaja Kallas a susţinut că Hezbollah a împins Libanul în război, însă a subliniat că dreptul Israelului la autoapărare nu justifică, în opinia sa, amploarea distrugerilor provocate. Aceasta a precizat, în aceeaşi postare, că loviturile israeliene din noaptea precedentă s-au soldat cu sute de morţi, iar în aceste condiţii devine dificil de argumentat că o reacţie de asemenea proporţii se mai poate înscrie în limitele autoapărării.

„Hezbollah a împins Libanul în război, dar dreptul Israelului de a se apăra nu justifică producerea unor distrugeri de o asemenea amploare. Loviturile israeliene au ucis sute de oameni noaptea trecută, ceea ce face ca o asemenea ripostă să se încadreze cu greu în logica autoapărării”, a transmis Kaja Kallas pe X.

Oficialul european a avertizat, de asemenea, că operaţiunile militare israeliene pun armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran sub o presiune severă şi a susţinut că această înţelegere ar trebui extinsă şi asupra Libanului, conform sursei citate. În acelaşi mesaj, ea a reiterat şi poziţia Uniunii Europene faţă de Hezbollah, afirmând că gruparea trebuie dezarmată şi că UE sprijină eforturile autorităţilor libaneze în această direcţie.

„Acţiunile Israelului pun armistiţiul dintre SUA şi Iran sub o presiune severă. Armistiţiul cu Iranul ar trebui extins şi la Liban. Hezbollah trebuie oprită. UE sprijină eforturile Libanului de a dezarma Hezbollah”, a mai transmis Kaja Kallas pe X.