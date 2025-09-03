Kaja Kallas: Întâlnirea dintre Xi, Putin şi Kim reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale

Întâlnirea de la Beijing din 3 septembrie dintre liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong-un reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale, a declarat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.

„Războiul Rusiei în Ucraina este susţinut de China. Acestea sunt realităţile cu care Europa trebuie să se confrunte”, a subliniat fostul premier estonian în preambulul unei conferinţe de presă a Comisiei Europene dedicată acordului comercial cu ţările Mercosur.

Într-un discurs ţinut ulterior, Kaja Kallas a revenit asupra acestor ameninţări care, în opinia ei, pun în pericol echilibrul mondial, îndemnând Europa să îşi joace pe deplin rolul pe scena internaţională.

„China şi Rusia vorbesc, de asemenea, despre realizarea împreună a unor schimbări nemaiîntâlnite de un secol” în arhitectura globală de securitate, a subliniat ea în discursul susţinut în faţa Institutului pentru Studii de Securitate al UE (EUISS) din Bruxelles.

„Putin, Kim şi Xi au apărut împreună în public pentru prima dată, proiectând o viziune a păcii prin ţeava unui pistol. Nu asta înseamnă pacea pentru Europa”, a subliniat Kaja Kallas.

Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-un au asistat miercuri la Beijing la o paradă gigantică, care a avut caracterul unei demonstraţii de forţă militară şi diplomatică. Cu această ocazie, Xi Jinping şi-a prezentat ţara ca fiind „de neoprit”.

În această perioadă de tensiuni geopolitice puternice, Europa trebuie „să-şi construiască puterea (...) pentru a participa ca actor deplin”, a mai spus Kaja Kallas.

Gaza este un „exemplu de situaţie în care nu ne folosim puterea geopolitică”, din cauza lipsei de „unitate”, a punctat Kallas.

Ea a cerut celor 27 de state membre UE să dea dovadă împreună de „curaj politic”.

Ţările UE nu reuşesc să se pună de acord asupra sancţiunilor împotriva Israelului, în ciuda situaţiei umanitare „catastrofale” din Gaza, pe care o denunţă în mod constant. Acest teritoriu palestinian este devastat de aproape doi ani de război purtat de Israel, iar la sfârşitul lunii august, ONU a estimat că în Fâşia Gaza s-a instalat foametea.