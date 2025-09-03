Kaja Kallas: Întâlnirea dintre Xi, Putin şi Kim reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale

Întâlnirea de la Beijing din 3 septembrie dintre liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong-un reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale, a declarat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
„Războiul Rusiei în Ucraina este susţinut de China. Acestea sunt realităţile cu care Europa trebuie să se confrunte”, a subliniat fostul premier estonian în preambulul unei conferinţe de presă a Comisiei Europene dedicată acordului comercial cu ţările Mercosur.
Într-un discurs ţinut ulterior, Kaja Kallas a revenit asupra acestor ameninţări care, în opinia ei, pun în pericol echilibrul mondial, îndemnând Europa să îşi joace pe deplin rolul pe scena internaţională.
„China şi Rusia vorbesc, de asemenea, despre realizarea împreună a unor schimbări nemaiîntâlnite de un secol” în arhitectura globală de securitate, a subliniat ea în discursul susţinut în faţa Institutului pentru Studii de Securitate al UE (EUISS) din Bruxelles.
„Putin, Kim şi Xi au apărut împreună în public pentru prima dată, proiectând o viziune a păcii prin ţeava unui pistol. Nu asta înseamnă pacea pentru Europa”, a subliniat Kaja Kallas.
Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-un au asistat miercuri la Beijing la o paradă gigantică, care a avut caracterul unei demonstraţii de forţă militară şi diplomatică. Cu această ocazie, Xi Jinping şi-a prezentat ţara ca fiind „de neoprit”.
În această perioadă de tensiuni geopolitice puternice, Europa trebuie „să-şi construiască puterea (...) pentru a participa ca actor deplin”, a mai spus Kaja Kallas.
Gaza este un „exemplu de situaţie în care nu ne folosim puterea geopolitică”, din cauza lipsei de „unitate”, a punctat Kallas.
Ea a cerut celor 27 de state membre UE să dea dovadă împreună de „curaj politic”.
Ţările UE nu reuşesc să se pună de acord asupra sancţiunilor împotriva Israelului, în ciuda situaţiei umanitare „catastrofale” din Gaza, pe care o denunţă în mod constant. Acest teritoriu palestinian este devastat de aproape doi ani de război purtat de Israel, iar la sfârşitul lunii august, ONU a estimat că în Fâşia Gaza s-a instalat foametea.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. Hahaha
(mesaj trimis de Neamțul55 în data de 03.09.2025, 19:12)
Exista o singura ordine internațională,cea impusă de Occident
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 19:17)
Nu va mai exista mult.
3. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 03.09.2025, 19:32)
Totul se intimpla de parca Rusia si China plus aliatii lor sunt condusi de la Bruxelles ca si Trump dealtfel .Cu totii vor sa vada o Europa puternica militar si unita in jurul Germaniei ce are deja nu numai intreaga Europa de partea ei (exceptiile putine confirma regula )dar are si Marea Britanie plus sfera ei de influenta , Japonia si Canada si Australia plus o multime de alti aliati mai mici .Practic Europa se inarmeaza de la zero cu cele mai noi si sofisticate tehnologii militare dupa ce si-a distrus in Ucraina vechiul echipament .Sumele uriase de bani puse la dispozitie stau marturie .China si Rusia ba chiar si India sunt intr-o imensa fundatura din cauza coruptiei .Stocurile nu corespund scriptelor .Le vor trebui zeci de ani sa isi refaca, macar la nivelul presupus actual ,capacitatile .In momentul in care Europa si aliatii ei vor arata lumii adevarata forta ne vom ingrozi .Trump ne-a zis clar : „ mai bine sa nu stiti ”