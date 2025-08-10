Kaja Kallas: Orice acord Rusia-SUA privind Ucraina trebuie să includă Kievul şi UE

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă atât Ucraina, cât şi Uniunea Europeană. Ea a anunţat convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniştrilor europeni de externe, în pregătirea summitului dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, programat vineri în Alaska, informează Reuters.

Kallas a subliniat că „Statele Unite au puterea de a determina Rusia să negocieze cu seriozitate” şi că orice înţelegere dintre Washington şi Moscova trebuie să implice Ucraina şi UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru întreaga Europă. Ea a reafirmat că, potrivit dreptului internaţional, toate teritoriile ocupate temporar aparţin Ucrainei, în contextul în care Trump a sugerat posibilitatea unor cedări teritoriale în cadrul unui „schimb de teritorii”.

Şefa diplomaţiei europene a avertizat că un acord nu trebuie să devină o platformă pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, alianţei transatlantice şi Europei. De asemenea, la reuniunea miniştrilor europeni vor fi discutate şi alte teme, inclusiv situaţia din Fâşia Gaza.

Între timp, Ucraina şi susţinătorii săi europeni se tem că Trump şi Putin ar putea încheia un acord fără consultarea Kievului, deşi Statele Unite menţin consultări cu aliaţii europeni şi cu Ucraina. În acest sens, vicepreşedintele american JD Vance a avut sâmbătă la Londra o întâlnire de coordonare cu reprezentanţi din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Finlanda şi Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut insistent să fie inclus în negocierile ruso-americane, iar SUA încă analizează posibilitatea de a-l invita la summitul din Alaska, fie într-o întâlnire bilaterală cu Trump, fie într-un format trilateral alături de Putin.

Conform presei americane, Rusia ar fi propus încetarea ofensivei pe actuala linie a frontului în regiunile Zaporojie şi Herson, retragerea trupelor din Dnipropetrovsk, Sumî şi Harkov, în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas (provincile Doneţk şi Lugansk), menţinând totodată controlul asupra Crimeei. Lugansk este aproape complet ocupată de ruşi, în timp ce Doneţk este împărţită între forţele ruse şi cele ucrainene.

Zelenski a respins ferm orice cedare de teritorii către Rusia şi orice înţelegere fără participarea Ucrainei. După apelul său la sprijin european, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis un comunicat comun în care apreciază eforturile lui Trump de a găsi o soluţie paşnică, dar cer menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în negocieri, plecând de la actuala linie a frontului, şi garanţii de securitate pentru Ucraina într-un viitor acord.

În paralel, la Moscova, fostul preşedinte Dmitri Medvedev a acuzat aliaţii europeni ai Ucrainei că doresc prelungirea războiului şi că încearcă să saboteze summitul Trump-Putin.