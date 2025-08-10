Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kaja Kallas: Orice acord Rusia-SUA privind Ucraina trebuie să includă Kievul şi UE

I.S.
Internaţional / 10 august, 17:31

Kaja Kallas: Orice acord Rusia-SUA privind Ucraina trebuie să includă Kievul şi UE

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă atât Ucraina, cât şi Uniunea Europeană. Ea a anunţat convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniştrilor europeni de externe, în pregătirea summitului dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, programat vineri în Alaska, informează Reuters.

Kallas a subliniat că „Statele Unite au puterea de a determina Rusia să negocieze cu seriozitate” şi că orice înţelegere dintre Washington şi Moscova trebuie să implice Ucraina şi UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru întreaga Europă. Ea a reafirmat că, potrivit dreptului internaţional, toate teritoriile ocupate temporar aparţin Ucrainei, în contextul în care Trump a sugerat posibilitatea unor cedări teritoriale în cadrul unui „schimb de teritorii”.

Şefa diplomaţiei europene a avertizat că un acord nu trebuie să devină o platformă pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, alianţei transatlantice şi Europei. De asemenea, la reuniunea miniştrilor europeni vor fi discutate şi alte teme, inclusiv situaţia din Fâşia Gaza.

Între timp, Ucraina şi susţinătorii săi europeni se tem că Trump şi Putin ar putea încheia un acord fără consultarea Kievului, deşi Statele Unite menţin consultări cu aliaţii europeni şi cu Ucraina. În acest sens, vicepreşedintele american JD Vance a avut sâmbătă la Londra o întâlnire de coordonare cu reprezentanţi din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Finlanda şi Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut insistent să fie inclus în negocierile ruso-americane, iar SUA încă analizează posibilitatea de a-l invita la summitul din Alaska, fie într-o întâlnire bilaterală cu Trump, fie într-un format trilateral alături de Putin.

Conform presei americane, Rusia ar fi propus încetarea ofensivei pe actuala linie a frontului în regiunile Zaporojie şi Herson, retragerea trupelor din Dnipropetrovsk, Sumî şi Harkov, în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas (provincile Doneţk şi Lugansk), menţinând totodată controlul asupra Crimeei. Lugansk este aproape complet ocupată de ruşi, în timp ce Doneţk este împărţită între forţele ruse şi cele ucrainene.

Zelenski a respins ferm orice cedare de teritorii către Rusia şi orice înţelegere fără participarea Ucrainei. După apelul său la sprijin european, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis un comunicat comun în care apreciază eforturile lui Trump de a găsi o soluţie paşnică, dar cer menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în negocieri, plecând de la actuala linie a frontului, şi garanţii de securitate pentru Ucraina într-un viitor acord.

În paralel, la Moscova, fostul preşedinte Dmitri Medvedev a acuzat aliaţii europeni ai Ucrainei că doresc prelungirea războiului şi că încearcă să saboteze summitul Trump-Putin.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 18:11)

    altfel nu are nici o valoare . se intilnesc doar doi sefi de stat la o cafea

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 18:27)

    E veche, a inceput circul obosit rasuflat in care acuma zi si noapte apar cate 7 penibili pe zi si zic chestia asta de 22 de ori pe zi, nu ne mai trebuie "urzica" bate si Caragiale

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 18:37)

    La vache qui rit est tres Jolie. And so bloody stupid.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb