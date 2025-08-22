Kaja Kallas: Putin „râde” de eforturile de pace ale lui Trump

Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, a declarat că Kremlinul profită propagandistic de eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina, considerând că liderul rus Vladimir Putin a ieşit în avantaj după întâlnirea cu Trump din Alaska, relatează POLITICO.

În opinia sa, încercările lui Trump de a negocia un armistiţiu riscă să cadă în „capcana” Kremlinului. „Este clar că Rusia nu doreşte pace. Putin nu şi-a respectat niciuna dintre promisiunile făcute până acum. Summitul din Alaska a fost exact ce şi-a dorit - un succes de imagine. A obţinut mai mult decât atât, fiind primit cu căldură în America”, a declarat Kallas pentru BBC Radio 4.

Deşi a apreciat iniţiativa diplomatică a lui Trump ca „binevenită”, şefa politicii externe a UE consideră că Putin este acum şi mai puţin dispus să negocieze: „Putin doar râde, nu opreşte uciderile, ci le intensifică”.

Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu Putin în Alaska, încercând să-l convingă să pună capăt invaziei, şi a convocat pentru luni un summit la Casa Albă cu liderii europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuşi, diplomaţia intensă din ultimele două săptămâni nu a dus la concesii din partea Moscovei, care continuă să ceară ca Ucraina să renunţe la teritoriile ocupate din Donbas şi la perspectiva aderării la NATO.

Kallas a avertizat că orice negociere bazată pe cedarea de teritorii ar reprezenta „o capcană întinsă de Putin”. Ea a mai subliniat că rachetele şi dronele ruseşti continuă să lovească oraşe ucrainene, omorând civili şi distrugând infrastructura.

Referitor la garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump a lăsat să se înţeleagă că SUA ar putea sprijini o eventuală forţă internaţională de menţinere a păcii, dar ulterior a sugerat că sprijinul ar putea fi limitat la asistenţă aeriană pentru trupele europene.

În final, Kallas a avertizat că Rusia îşi va reface forţele şi va ataca din nou, insistând că aliaţii Ucrainei trebuie să acţioneze pentru a preveni o nouă ofensivă.