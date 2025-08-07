Karel îşi consolidează prezenţa în România prin parteneriate strategice cu Havelsan şi Turkish Aerospace Industries

Compania turcească Karel, parte din Dogan Holding şi activă în România prin subsidiara sa Karel Eu-rope, îşi extinde accelerat prezenţa în Europa de Est, semnând parteneriate strategice cu doi dintre cei mai importanţi actori din industria de apărare a Turciei - Havelsan şi Turkish Aerospace Industries (TAI), potrivit unui comunicat Karel emis redacţiei. Anunţurile au fost făcute în cadrul expoziţiei in-ternaţionale IDEF 2025, unde compania şi-a reafirmat ambiţia de a deveni furnizor regional de soluţii de înaltă tehnologie, cu aplicaţii directe inclusiv în România.

Memorandumul de înţelegere semnat cu Havelsan vizează dezvoltarea de soluţii integrate pentru piaţa europeană de apărare, cu accent pe proiectele strategice din România. Havelsan urmează să moderni-zeze Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR, prin creşterea capacităţilor tehnice şi operaţionale pentru supravegherea în zona Mării Negre. Parteneriatul va permite celor două companii să colaboreze în proiecte comune din domeniile apărării şi tehnologiei informaţiei, atât în zona militară, cât şi în cea civilă.

Şevket Ünal, vicepreşedinte Havelsan, a declarat că România reprezintă o piaţă-cheie, unde compania deja a livrat soluţii e-maritime şi pregăteşte noi proiecte împreună cu firme locale. La rândul său, Ya-vuz Bayiz, preşedintele Karel Defence Technologies, a subliniat că acest parteneriat va permite livra-rea de soluţii integrate şi cu valoare adăugată ridicată pentru industria de apărare din România, com-binând expertiza Karel în sisteme de comunicaţii militare cu tehnologiile software ale Havelsan.

În paralel, Karel a semnat un acord de cooperare cu Turkish Aerospace Industries pentru dezvoltarea şi extinderea sistemului Backup Flight Indicator (BFI), destinat iniţial elicopterelor, dar care va fi adaptat pentru avioane cu aripi fixe. Proiectul presupune colaborarea strânsă dintre echipele ingine-reşti ale celor două companii, incluzând activităţi de cercetare-dezvoltare, integrare, testare şi produc-ţie.

În cadrul IDEF 2025, Karel şi-a reafirmat tranziţia de la producător de echipamente la furnizor com-plet de soluţii integrate, prin lansarea a trei noi tehnologii avansate. Compania a prezentat o reţea mo-bilă privată 5G, destinată operaţiunilor tactice care necesită comunicaţii sigure şi rapide; un gateway de comunicaţii pentru vehicule militare, care unifică protocoalele de transmisie într-o platformă unică şi asigură conectivitate continuă în câmpul operativ; şi casca operaţională MOBAT, concepută pentru a îmbunătăţi conştientizarea situaţională a personalului militar prin tehnologie audio 3D şi detectarea sunetelor critice.