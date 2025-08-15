Kasparov ironizează comparaţia lui Trump despre summitul cu Putin: „În şah, jucătorii sunt pe părţi opuse”

Marele şahist Garry Kasparov, cunoscut opozant al Kremlinului, a ironizat, , într-o postare pe X, declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care a comparat întâlnirea din Alaska cu o „partidă de şah”.

„Nu. În şah, jucătorii se află pe părţi opuse, nu de aceeaşi parte”, a scris Kasparov pe platforma X, după ce Trump a afirmat că întâlnirea ar putea „pregăti o a doua rundă”, dar există „25% şanse să nu fie un succes”.

Fostul campion mondial a acuzat că summitul urmăreşte „normalizarea relaţiilor pentru îmbogăţirea ambelor părţi” şi că „orice acord semnat cu dictatura ucigaşă a lui Putin” ar echivala cu „un document de capitulare”, punând capăt rolului SUA de lider al lumii libere. Kasparov a susţinut că Ucraina este folosită ca „ţap ispăşitor pe un altar alaskan al lăcomiei şi corupţiei mafiote”.