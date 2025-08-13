Kaufland România marchează 20 de ani pe piaţă cu investiţii de peste 15,6 miliarde lei

Kaufland România aniversează 20 de ani de la deschiderea primului magazin în Bucureşti, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia locală şi a contribuit cu peste 6,3 miliarde lei la bugetul de stat doar în ultimul deceniu, potrivit unui comunicat al companiei.

Retailerul, prezent în toate judeţele cu 193 de magazine, două centre logistice şi două sedii administrative, are o echipă de aproximativ 18.000 de angajaţi. „Succesul unui business se construieşte pe încredere, colaborare şi implicare. Vom continua să investim, să creăm locuri de muncă şi să fim un partener de încredere pentru fiecare român”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România şi Republica Moldova.

Compania derulează campania aniversară „De 20 de ani, parte din familia ta”, cu promoţii, tombole şi experienţe speciale pentru clienţi, inclusiv un concert privat cu Smiley, cină pregătită de chef Roxana Blenche sau pachete VIP la festivalul Nostalgia. Pe 23-24 august, la Romexpo, va avea loc cea mai mare petrecere aniversară organizată de Kaufland, cu acces gratuit pentru utilizatorii Kaufland Card şi concerte susţinute de artişti precum Carla's Dreams, Horia Brenciu, The Motans, Puya şi Grasu XXL.

Între 2016 şi 2024, Kaufland a investit peste 3,36 miliarde lei în proiecte de mediu, educaţie, cultură, sport şi sănătate, cu impact asupra a peste 14 milioane de beneficiari.