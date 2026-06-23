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KCNA: Kim Jong-un spune că statutul nuclear al Coreei de Nord nu este negociabil

L.B.
Internaţional / 23 iunie, 07:24

KCNA: Kim Jong-un spune că statutul nuclear al Coreei de Nord nu este negociabil

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat că menţinerea şi consolidarea arsenalului nuclear reprezintă singura modalitate prin care ţara poate face faţă unui context de securitate globală tot mai imprevizibil şi complicat, conform agenţiei de stat KCNA.

Kim a acuzat SUA că poartă răspunderea pentru escaladarea conflictelor din Europa şi Orientul Mijlociu, catalogând comportamentul puterilor hegemonice drept unul de tip „gansteresc", potrivit aceleiaşi surse. El a mai acuzat Statele Unite şi Coreea de Sud că agravează situaţia de securitate din Peninsula Coreeană prin modernizarea continuă a poziţiei lor nucleare comune, al cărei scop declarat, în opinia sa, este atacul asupra Coreei de Nord, conform KCNA.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, desfăşurată între sâmbătă şi luni, potrivit aceleiaşi surse. Kim a ordonat, de asemenea, acumularea de arme convenţionale şi accelerarea construcţiei unui crucişător cu rachete ghidate strategice de 10.000 de tone, conform KCNA. Agenţia nu a oferit detalii despre eventuale acţiuni concrete privind arsenalul nuclear al ţării, potrivit aceleiaşi surse.

Coreea de Nord a sfida în mod repetat sancţiunile ONU şi americane impuse între 2006 şi 2017, care îi interziceau dezvoltarea armelor nucleare şi a rachetelor balistice, iar Phenianul a declarat în mod explicit că nicio presiune diplomatică nu îl va determina să renunţe la armele atomice, conform KCNA.

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