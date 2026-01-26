Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kelemen Hunor: ''Ura trebuie oprită de politicieni, în stradă şi online''

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 14:50

Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor

Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat luni un apel la responsabilitate politică, subliniind că aceasta este mai importantă decât disputele dintre partide, potrivit Agerpres.

"Astăzi, într-o perioadă de schimbări rapide şi brutale, în era post-adevăr, suntem aici pentru a ne reaminti un adevăr dureros şi periculos: o societate nu se transformă peste noapte. Mai întâi omul îşi pierde speranţa, apoi se înfurie, iar apoi devine indiferent la furia celorlalţi. În cele din urmă, recurge la violenţă şi uită trecutul. (...) Nu urlă şi nu ameninţă mereu; adesea doar îşi face treaba, între ghilimele, la ordin sau din rutină, uneori dintr-o tăcere comodă. Nimic din toate acestea nu se întâmplă de la sine”, a declarat Kelemen Hunor la ceremonia dedicată Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, organizată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România., conform Agerpres.

"Întotdeauna există oameni care fac rău altor oameni prin instigare, prin întoarcerea privirii, prin tăcere, prin indiferenţă, prin propoziţia, de foarte multe ori, extrem de simplă: "Nu e treaba mea'”, a afirmat Kelemen Hunor. El a adăugat că, din acest motiv, comemorarea nu este doar despre trecut, a relatat Agerpres.

"Nu putem schimba trecutul. Comemorarea este şi despre prezent - putem modela prezentul, iar comemorarea este şi despre viitor. Putem, şi sperăm, să dirijăm viitorul astfel încât ceea ce s-a întâmplat în trecut să nu se repete. Aceasta este responsabilitatea noastră comună. A ne aminti înseamnă şi a avea obligaţia de a nu permite repetarea celor întâmplate, de a nu lăsa răul să devină ceva obişnuit. Nu putem îndulci realitatea”, a declarat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

El a afirmat că societatea este polarizată, iar pentru mulţi oameni şi numeroase familii experienţa de zi cu zi înseamnă pierderea speranţei.

"Când se pierde speranţa, locul ei este adesea luat de ură şi iraţional. Istoria nu s-a încheiat şi nu putem ignora faptul că antisemitismul, ura, naţionalismul şi extremismul sunt în creştere. De aceea, clasa politică are o responsabilitate uriaşă, mult mai importantă decât disputele dintre partide. Liderii politici trebuie să spună clar „Stop!” de fiecare dată când ura apare pe stradă, pe reţelele sociale sau în viaţa publică, inclusiv în Parlament”, a subliniat Kelemen Hunor, după cum arată Agerpres.

El a spus că "Holocaustul nu a început într-o singură zi, ci cu cuvinte, cu propoziţii umilitoare, cu instigare, cu gesturi de nepăsare şi cu ideea că sunt doar vorbe".

"Civilizaţia tehnologică a evoluat, ştiinţa a evoluat şi întrebarea este: omul care a făcut totuşi posibilă această evoluţie s-a schimbat sau nu s-a schimbat? Digitalizarea ne-a făcut mai buni sau mai puţin buni? Omul este mai uşor manipulabil cum era în trecut sau nu? Şi răspunsul este "da". Reţelele de socializare, evoluţia tehnologică fac posibilă această manipulare a omului. Astăzi, noi ne amintim de victime, ne gândim la viitor, trebuie să facem mai mult. Trebuie să fim mai atenţi unii la alţii. Trebuie să apărăm mai bine demnitatea umană şi demnitatea comunităţilor. Acolo unde dispare demnitatea, dispare şi libertatea. Acolo unde a dispărut libertatea urmează lipsa de speranţă. După lipsa de speranţă urmează violenţa. Deci, trebuie să spunem "stop" furiei, trebuie să spunem "stop" indiferenţei şi trebuie să spunem "stop" violenţei", a transmis preşedintele UDMR, mai relatează Agerpres.

Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului este marcată la 27 ianuarie, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 15:16)

    In online sunteti mereu prezenti, pe strada rar va vede omu', si va vede sunteti mereu inconjurati de SPPisti si mai mereu in masinile de protocol. D'aia sunteti complet rupti de realitatea de zi cu zi din tara.

