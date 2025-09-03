Kelemen Hunor: ”Bolojan face un efort, pentru că era obişnuit că are majoritate singur”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Ilie Bolojan a fost obişnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliţie şi încearcă să facă compromisuri, potrivit news.ro.

Întrebat ce şanse sunt să reziste coaliţia de guvernare cel puţin până la finalul acestui an, liderul DMR a precizat că ”şansele sunt bune”.

Întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă premierul Ilie Bolojan face compromisuri pentru a funcţiona coaliţia, după ce s-a spus că şeful Guvernului a ameninţat cu demisia în cazul în care reforma administraţiei nu se realizează cum a propus el, Kelemen Hunor a declarat: ”Face, sigur, face un efort uriaş. Fiecare trebuie să facă un efort uriaş. Face şi el un efort, pentru că totuşi el era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar, după aceea preşedintele Consiliului Judeţean, în Bihor. Dar face, face acest efort. E bine intenţionat”.

Liderul UDMR afirmă, însă, că nu toate măsurile care se iau în prezent sunt reformă.

”Să nu numim totul reformă, că nu este totul reformă. Sunt anumite măsuri care într-adevăr schimbă sistemul, asta înseamnă reformă, şi sunt alte măsuri care reduc cheltuielile şi cresc veniturile. Când se creşte, nu este o reformă. Acest lucru trebuie spus, sau să creşti impozitul sau acizele la combustibil nu este o reformă. Aici e vorba de a aduce mai mulţi bani la guvern. Ar fi o reformă la ANAF într-adevăr dacă am reuşit să schimbăm sistemul foarte, foarte radical”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, dacă va rezista coaliţia până la finalul anului, cel puţin, Kelemen Hunor a răspuns că ”şansele sunt bune”..

”Astăzi eu zic că şansele sunt bune. (...) Dorinţa noastră şi vorbesc în numele colegilor de la UDMR este să meargă această coaliţie. Dacă se poate cât mai aproape de 2028, dar în acest moment nici nu există alternativă. De ce a fost ales Nicuşor Dan? Fiindcă varianta cealaltă era o tragedie, o catastrofă pentru România. De ce am format acest guvern de coaliţie dificilă? De altfel este o coaliţia dificilă, fiindcă pe partea cealaltă era ceva care semăna mai mult cu un haos generalizat decât un stat care functionează în folosul cetăţenului”, a mai pecizat Kelemen Hunor.