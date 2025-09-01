Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kelemen Hunor condamnă violenţa împotriva străinilor şi cere clasei politice să se delimiteze de extremişti

I.S.
Politică / 1 septembrie, 21:24

Kelemen Hunor condamnă violenţa împotriva străinilor şi cere clasei politice să se delimiteze de extremişti

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat „orice formă de violenţă verbală şi fizică”, referindu-se la recentele incidente din ţară. El a subliniat că responsabilitatea nu revine doar autorilor faptelor, ci şi clasei politice, care trebuie să se delimiteze clar de AUR şi de politicienii extremişti.

„Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică. În ultimele zile, lucrători străini au fost atacaţi - oameni care doresc să muncească cinstit şi să îndeplinească sarcini pe care nimeni altcineva nu le face. Violenţa nu are loc în societate şi nu ar trebui niciodată tolerată”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

El a adăugat că „responsabilitatea nu revine doar autorilor, ci şi celor care, de ani de zile, incită la ură împotriva comunităţilor minoritare şi încearcă să normalizeze atmosfera ostilă”.

„Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti. Ştiu că situaţia din ţară este dificilă, dar populismul nu este niciodată soluţia, iar provocarea nu este niciodată remediul”, a mai transmis liderul UDMR.

În legătură cu incidentele recente, un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca după ce a lovit un cetăţean străin la muncă cu o bucată de lemn în cap, spate şi picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii nu pot confirma supravieţuirea acesteia.

Tot în aceeaşi zi, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, angajat ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 21:55)

    237 000 atentate/agresiuni in Germania in 2024,

    de la batut lesbiene si evrei,pana la cele cu morti si raniti. 

    Asta da societate multiculturala,politic corecta .  

    Oare si noi vrem asa ceva ?  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 22:01)

      Hai, lasa-ne cu evreii, ca sunt tratati perfect in Occident si supra-reprezentati in ierarhia socio-economica de top. In 2025 in Romania ne facem griji ca imigrantii negri si maronii le vor face rau lesbienelor si evreilor de aici. Nu vezi ca vorbesti prostii?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 21:58)

    Delimitati-va voi udmr-ul de iredentistii si profund xenofobii aia din judetele voastre mai intai, pe urma ii sfatuiti pe altii. Nu a fost deloc reactia asta de-o fost acum, cand unii maghiari faceau spume ca nu vor imigranti nonalbi sa lucreze la fabrica lor de paine. Mai incetati cu ipocrizia voastra scarboasa, ca mai rau faceti. Habar n-aveti cum arata intoleranta adevarara. Nu mai mancati rahat la adresa tarii si a Romanilor.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

