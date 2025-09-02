Kelemen Hunor: Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei este firească la început de sesiune parlamentară

Preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din coaliţia de guvernare, pentru o rundă de discuţii ce va include şi tema reformei în administraţia publică, subiect care a generat tensiuni în coaliţie.

Întâlnirea este programată la ora 12:00 şi va avea loc în prezenţa premierului Ilie Bolojan, lider al PNL.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat participarea şi a subliniat că reuniunea este una firească la început de sesiune parlamentară:

„Preşedintele are rol de mediator, dacă e nevoie. Întâlnirea este absolut normală, iar chiar şi fără tema asumării răspunderii pe autorităţile locale şi centrale, o astfel de discuţie ar fi fost necesară”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare clarificări în privinţa disponibilizărilor din administraţia centrală şi locală şi a cerut un răgaz de două-trei săptămâni pentru o analiză corectă:

„Cifrele nu coincid. Comunicarea a fost greşită: unii au vorbit de 20%, alţii de 40%. În realitate, discutăm despre posturi ocupate, iar în cel mai rău caz vorbim de 13% reducere. În unele autorităţi locale se poate ajunge la 20%, dar în comunele mici nu e posibil, pentru că ar rămâne fără personal.”

El a precizat că, în ciuda acestor neclarităţi, măsurile trebuie continuate, dar doar după o fundamentare corectă.