Kiev şi europenii trasează condiţiile pentru pace cu Rusia, înainte de negocieri

Europenii şi ucrainenii au stabilit un set de linii roşii care ar trebui respectate înainte de începerea negocierilor de pace, scrie The New York Times. Printre acestea se numără încetarea focului ca precondiţie pentru orice discuţie privind chestiunile teritoriale, respingerea ideii de a ceda către Rusia teritoriile aflate în prezent sub control ucrainean, precum şi interdicţia anexării permanente a regiunilor ocupate, întrucât modificarea frontierelor prin forţă contravine dreptului internaţional.

De asemenea, Kievul insistă asupra unor garanţii de securitate solide după încheierea unui eventual acord, suficiente pentru a descuraja Moscova să lanseze noi atacuri, indiferent de promisiunile sale. Potrivit sursei citate, nu este încă limpede dacă aceste condiţii vor fi respectate.