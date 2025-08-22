Kim Jong Un decorează soldaţii nord-coreeni întorşi din Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat „trupele eroice” nord-coreene care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, într-o ceremonie de decorare a soldaţilor unităţii de operaţiuni externe ale armatei, a transmis vineri agenţia de stat KCNA.

Într-un discurs, Kim a declarat: „Activităţile de luptă ale forţelor operaţionale externe... au demonstrat fără ezitare puterea armatei eroice (nord-coreene)”, adăugând că „eliberarea Kurskului” a dovedit „spiritul de luptă al eroilor”, potrivit relatării KCNA.

Kim a depus o floare la un zid memorial pentru soldaţii căzuţi în misiuni externe, iar pentru militarii întorşi din Rusia a fost organizat un concert, precum şi un banchet la care au participat şi membrii familiilor îndoliate, a relatat aceeaşi agenţie.

Aceste gesturi au reprezentat cele mai recente onoruri publice aduse trupelor nord-coreene care au luptat în Rusia. KCNA a mai transmis joi că Kim s-a întâlnit cu ofiţeri ai unităţii de operaţiuni externe şi a adus un omagiu soldaţilor nord-coreeni ucişi în Ucraina.

Potrivit unor parlamentari sud-coreeni, care au citat serviciile de informaţii ale ţării, aproximativ 600 de militari nord-coreeni au fost ucişi luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 de trupe desfăşurate.