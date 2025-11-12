Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kremlinul a cerut SUA şi ţărilor europene să investigheze corupţia din Ucraina

A.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 19:14

Kremlinul a cerut SUA şi ţărilor europene să investigheze corupţia din Ucraina

Kremlinul a îndemnat miercuri Statele Unite şi ţările europene să acorde atenţie cazurilor de corupţie din cadrul autorităţilor ucrainene, după ce la Kiev a fost dezvăluită o presupusă schemă de percepere de comisioane, potrivit agenţiilor EFE.

„Capitalele europene şi, de asemenea, Statele Unite, bănuim, au acordat atenţie acestui lucru. Este vorba despre ţări care sunt donatori activi ai regimului de la Kiev”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în cadrul conferinţei sale de presă zilnice.

Acesta a adăugat că „aceste ţări, desigur, încep să conştientizeze tot mai mult că o mare parte din banii colectaţi de la contribuabili sunt furaţi de regimul de la Kiev”, subliniind că fenomenul ar fi „tot mai evident”. Kremlinul acuză de mai mulţi ani guvernul ucrainean de corupţie generalizată.

Apelul Moscovei vine după ce Guvernul ucrainean l-a suspendat miercuri din funcţie pe actualul ministru al justiţiei şi fost ministru al energiei, Herman Galuşcenko, implicat într-un presupus caz de corupţie în cadrul Companiei Naţionale de Energie Atomică Energoatom.

Potrivit Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU), Galuşcenko ar fi fost parte a unei reţele care ar fi obţinut cel puţin 100 de milioane de dolari în comisioane pentru contracte atribuite unor companii private de o filială Energoatom, în perioada în care deţinea portofoliul Energiei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Râde ciob de oală spartă
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 20:21)

    Mare tupeu.

    La voi totul e numai corupție și muriți de grija altora. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb