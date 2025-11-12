Kremlinul a îndemnat miercuri Statele Unite şi ţările europene să acorde atenţie cazurilor de corupţie din cadrul autorităţilor ucrainene, după ce la Kiev a fost dezvăluită o presupusă schemă de percepere de comisioane, potrivit agenţiilor EFE.

„Capitalele europene şi, de asemenea, Statele Unite, bănuim, au acordat atenţie acestui lucru. Este vorba despre ţări care sunt donatori activi ai regimului de la Kiev”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în cadrul conferinţei sale de presă zilnice.

Acesta a adăugat că „aceste ţări, desigur, încep să conştientizeze tot mai mult că o mare parte din banii colectaţi de la contribuabili sunt furaţi de regimul de la Kiev”, subliniind că fenomenul ar fi „tot mai evident”. Kremlinul acuză de mai mulţi ani guvernul ucrainean de corupţie generalizată.

Apelul Moscovei vine după ce Guvernul ucrainean l-a suspendat miercuri din funcţie pe actualul ministru al justiţiei şi fost ministru al energiei, Herman Galuşcenko, implicat într-un presupus caz de corupţie în cadrul Companiei Naţionale de Energie Atomică Energoatom.

Potrivit Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU), Galuşcenko ar fi fost parte a unei reţele care ar fi obţinut cel puţin 100 de milioane de dolari în comisioane pentru contracte atribuite unor companii private de o filială Energoatom, în perioada în care deţinea portofoliul Energiei.