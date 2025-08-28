Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kremlinul afirmă că doreşte negocieri, dar anunţă continuarea atacurilor asupra Ucrainei

A.B.
Internaţional / 28 august, 16:54

Kremlinul afirmă că doreşte negocieri, dar anunţă continuarea atacurilor asupra Ucrainei

Kremlinul a transmis joi că Rusia rămâne interesată de reluarea negocierilor de pace privind Ucraina, în ciuda atacului aerian masiv lansat peste noapte asupra Kievului, soldat cu cel puţin 14 morţi, între care patru copii, potrivit Reuters, de la care informăm cele ce urmează.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că „operaţiunea militară specială continuă”, subliniind că ambele părţi desfăşoară atacuri. „Forţele armate ruse îşi îndeplinesc sarcinile, dar Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negociere, pentru a ne atinge obiectivele prin mijloace politice şi diplomatice”, a afirmat acesta.

Peskov a insistat că Rusia loveşte infrastructura militară, nu civilii, deşi oficialii ucraineni au raportat mii de victime civile de la începutul războiului. Ministerul rus al Apărării a precizat că atacul nocturn a vizat instalaţii din industria militară şi baze aeriene, utilizând rachete hipersonice „Kinzhal”, drone şi rachete de mare precizie.

În replică, armata ucraineană a anunţat că a lovit două rafinării de petrol din Rusia, încercând să afecteze sectorul energetic al Moscovei. Autorităţile ruse au confirmat avarierea unei rafinării, dar au precizat că piaţa internă de combustibil este stabilă, conform sursei citate.

Întrebat despre propunerea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko privind o posibilă încetare a focului în spaţiul aerian, Peskov a afirmat că nu există deocamdată un acord şi că eventualele negocieri trebuie purtate „discret”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  luati-l de pe mine ca il omor
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 17:06)

    dupa distrugerea a inca doua rafinarii si a unei corvete in zona Crimeei , asta imi place la criminalii astia la ei totul este foarte puternic si precis , ceilalti nu conteaza , au primit un sut in fund in siria,iran,armenia, nu conteaza un sut in fund un pas inainte,

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

