Kremlinul afirmă că negocierile privind Ucraina sunt într-un stadiu incipient

Kremlinul a declarat luni că negocierile dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva aşteptărilor legate de rezultate tangibile, informează Agerpres.

'Ar fi greşit să ne aşteptăm la prea multe rezultate', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la Moscova, referindu-se la discuţiile trilaterale organizate la sfârşitul săptămânii în Emiratele Arabe Unite.

Agenţia de ştiri rusă Tass l-a citat pe Peskov spunând că subiectele discutate la Abu Dhabi au fost dificile, 'dar însuşi faptul că aceste contacte au început în mod constructiv trebuie considerat un semn pozitiv'.

În primele negocieri directe dintre părţile beligerante din ultimele luni, s-a convenit continuarea discuţiilor abia după o săptămână, însă o dată nu a fost încă stabilită.

Peskov a contrazis afirmaţiile reprezentanţilor SUA conform cărora există o atmosferă aproape prietenoasă între ucrainenii şi ruşii implicaţi în negocieri. 'Acest lucru este greu de realizat în acest stadiu', a spus el.

Peskov a făcut referire la 'formula de la Anchorage' prezentând interesele Rusiei, o referire la un summit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, în august 2025. Niciun acord de la acea întâlnire nu a fost făcut public.

O sursă apropiată de preşedinţia rusă a explicat pentru Reuters că 'formula de la Anchorage' se referă la înţelegerea dintre SUA şi Rusia la care au ajuns în august anul trecut, în Alaska, Putin şi Trump. Conform acesteia, presupusa înţelegere are în vedere predarea către Rusia a controlului asupra întregului Donbas şi îngheţarea liniilor frontului din sudul şi estul Ucrainei, drept condiţii pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Moscovei niciun teritoriu pe care forţele ruse nu l-au cucerit prin luptă.

Expertul german în securitate Nico Lange a scris pe reţeaua X că se pare că Trump a făcut promisiuni la Anchorage pe care acum nu le poate îndeplini, motiv pentru care SUA face presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii.