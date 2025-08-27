Kremlinul afirmă că negocierile ruso-ucrainene continuă, dar un summit Putin-Zelenski nu este pe agenda Moscovei

Kremlinul a anunţat miercuri că negociatorii ruşi şi ucraineni „sunt în contact”, însă nu există o dată stabilită pentru eventuale discuţii directe, iar orice summit între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski „trebuie să fie bine pregătit”, sugerând că o astfel de reuniune nu se află pe ordinea de zi a Moscovei, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

„Şefii grupurilor de negociere sunt în contact”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, care a refuzat să precizeze un calendar pentru noi discuţii. El a subliniat că „orice alt contact la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel trebuie să fie bine pregătit, pentru a da roade”.

Peskov a respins şi ideea unei eventuale „trupe europene” în Ucraina, în contextul unor negocieri de pace, subliniind că „nu există o armată europeană, există doar armate ale unor ţări specifice, care sunt, majoritatea, membre NATO”.

Între timp, cel puţin trei persoane au fost ucise în atacuri ruseşti asupra regiunii Herson. Guvernatorul Oleksandr Prohudin a anunţat că doi angajaţi ai unei ferme din satul Novovoronţovka au murit într-un tir de artilerie, iar o altă persoană a fost ucisă la Herson, capitala regiunii, potrivit sursei citate.

Ministerul ucrainean al Energiei a raportat avarii asupra infrastructurii energetice şi a instalaţiilor de transport al gazelor naturale în şase regiuni. La Sumî, un atac cu dronă a provocat pene masive de curent, iar în Poltava s-au înregistrat „pagube semnificative” la infrastructura de gaze.