Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreg Donbasul în negocierile de pace

Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne esenţială pentru Rusia în negocierile privind încetarea conflictului din Ucraina, după discuţiile trilaterale desfăşurate weekendul trecut la Abu Dhabi, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenţia de stat TASS că poziţia Rusiei este constantă şi că problema Donbasului are o importanţă fundamentală pentru Moscova. În prezent, forţele ruse controlează aproximativ 90% din regiunea Donbas, conform News.ro.

„Formula Anchorage”, menţionată de Peskov, se referă la un presupus acord convenit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Vladimir Putin la summitul din Alaska, în august anul trecut, conform surselor apropiate Kremlinului. Potrivit acestei formule, Ucraina ar trebui să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas şi să menţină liniile frontului în alte zone din estul şi sudul ţării, adaugă sursa citată.

Ucraina a respins constant cedarea de teritoriu pe care Moscova nu a reuşit să-l ocupe militar.

Agenţia RIA a relatat că Peskov a calificat discuţiile de la Abu Dhabi drept „constructive”, însă negocierile s-au încheiat fără un acord. Sunt aşteptate noi discuţii săptămâna viitoare, mediate de Statele Unite, notează News.ro.