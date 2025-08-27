Kremlinul pregăteşte o vizită „fără precedent” a lui Vladimir Putin în China

Pregătirile pentru viitoarea vizită a preşedintelui rus Vladimir Putin în China sunt „în plină desfăşurare” şi vor avea un caracter „fără precedent”, a anunţat miercuri Kremlinul, citat de Reuters, care transmite cele ce urmeaază.

Liderul de la Kremlin urmează să participe, alături de peste 20 de şefi de stat şi de guvern din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Asia de Sud-Est, la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), programat la Tianjin în perioada 31 august - 1 septembrie. Reuniunea este văzută drept o demonstraţie de solidaritate a ţărilor din Sudul Global, oferind Rusiei - afectată de sancţiuni - o nouă victorie diplomatică.

Evenimentul va marca şi prima vizită a premierului indian Narendra Modi în China după mai bine de şapte ani, în contextul în care relaţiile bilaterale au fost tensionate de confruntările de la frontieră din 2020. Modi s-a mai întâlnit cu Xi Jinping şi Vladimir Putin anul trecut, la summitul BRICS de la Kazan.

Summitul are loc în paralel cu o escaladare comercială între Statele Unite şi India, după ce administraţia Trump a impus miercuri taxe vamale punitive de până la 50% pe o serie de produse indiene, ca represalii pentru achiziţiile de petrol rusesc ale New Delhi.

Moscova speră ca reuniunea să ofere şi ocazia unor discuţii trilaterale Rusia-China-India. „Xi va dori să folosească summitul ca o oportunitate de a arăta cum începe să arate o ordine internaţională post-americană”, a comentat Eric Olander, redactor-şef al agenţiei The China-Global South Project, conform sursei citate.

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai, fondată în 2001, reuneşte în prezent 10 membri permanenţi şi 16 ţări cu statut de observator sau partener de dialog, iar competenţele sale s-au extins de la securitate şi combaterea terorismului la cooperare economică şi militară.