Kyiv Post: Ucraina la ONU spune „Niciodată nu veţi putea păstra teritoriile ocupate. Plecaţi din Ucraina"

Reprezentantul permanent al Ucrainei la Naţiunile Unite, Andrii Melnyk, a adresat luni un avertisment ferm Rusiei în cadrul Consiliului de Securitate, afirmând că Moscova nu va putea menţine niciodată controlul asupra teritoriilor ucrainene ocupate şi că ar trebui să se retragă înainte de a fi prea târziu, conform Kyiv Post.

Şedinţa Consiliului de Securitate a fost solicitată de Ucraina după un val de atacuri ruseşti asupra oraşelor, civililor şi patrimoniului cultural ucrainean, şi reprezenta a şasea reuniune pe această temă în decurs de o lună, potrivit aceleiaşi surse. Melnyk a avertizat că Ucraina ar putea „recalibra" oferta actuală de armistiţiu dacă ONU continuă o abordare de tip „aşteptăm să vedem", adăugând că răbdarea Kievului nu este nelimitată, conform Kyiv Post.

Un loc central în discursul său l-a ocupat atacul rusesc asupra Mănăstirii Pecerska Lavra din Kiev, monument UNESCO din secolul al XI-lea, în care Catedrala Adormirea Maicii Domnului a suferit pagube semnificative, inclusiv la mozaicuri, fresce şi iconostas, potrivit aceleiaşi surse. Melnyk a afirmat că prin acest atac Putin şi-a asigurat un loc printre „cele mai întunecate figuri ale istoriei moderne" şi a distrus tocmai mitul propriei sale legături spirituale cu moştenirea Rusiei Kievene, conform Kyiv Post.

Ambasadorul ucrainean a acuzat Rusia şi de distrugerea Studioului de Film Dovzhenko, fondat în 1926 şi producătorul a peste 1.000 de filme, calificat drept „Hollywood-ul Ucrainei", potrivit aceleiaşi surse. El a precizat că în urma atacului a fost distrusă cea mai mare colecţie de costume cinematografice din Ucraina, adăugând că artefactele culturale, odată distruse, sunt pierdute pentru totdeauna, conform Kyiv Post.

Pe tema atacurilor asupra civililor, Melnyk a raportat că Rusia a lansat peste 70 de rachete şi 600 de drone în noaptea de 14 spre 15 iunie, cu Kievul ca ţintă principală, soldate cu cinci morţi şi zeci de răniţi, inclusiv copii şi o femeie însărcinată, potrivit aceleiaşi surse. El a menţionat că armata rusă a atacat Ucraina cu câte aproape 100 de drone în fiecare zi din weekendul precedent, toate îndreptate deliberat împotriva civililor, nu a obiectivelor militare, conform Kyiv Post.

Referitor la loviturile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti, Melnyk le-a apărat ca obiective militare legitime în baza dreptului internaţional umanitar, invocând Articolul 52 din Protocolul Adiţional I la Convenţiile de la Geneva, care defineşte obiectivele militare după contribuţia la acţiunile militare şi avantajul obţinut prin distrugerea lor, potrivit aceleiaşi surse.

Melnyk a mai invocat raportul Secretarului General al ONU privind copiii în conflicte armate, care plasează Rusia pe „lista ruşinii" pentru al patrulea an consecutiv, alături de organizaţii teroriste precum ISIS, al-Qaeda şi Hamas, după o creştere de 78% a numărului de copii ucişi şi răniţi faţă de 2023 şi o creştere de peste 800% a incidentelor de refuz al accesului umanitar, conform Kyiv Post.