La Liga: Betis Sevilla - Athletic Bilbao, scor 1-2

Echipa spaniolă Athletic Bilbao a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia andaluză Betis Sevilla, în etapa a treia din La Liga, potrivit news.ro.

Primul gol al meciului de pe Estadio de la Cartuja a fost marcat de căpitanul lui Betis, Marc Bartra, însă în propria poartă, şi bascii au condus cu 1-0 începând din minutul 60. Soarta partidei a fost decisă de golul lui Aitor Paredes, din minutul 85, iar golul lui Cedric Bakambu, înscris pentru gazde, din al şaptelea minut de prelungire, nu a mai contat.

Athletic Bilbao s-a impus cu 2-1 la Sevilla şi elevii lui Ernesto Valverde au legat a treia victorie consecutivă, fiind pe locul al doilea, cu 9 puncte, tot atâtea cât are şi liderul, Real Madrid. Cu cinci puncte, Betis este a opta în clasament.