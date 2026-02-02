LAPAR: „Politica nu poate intra în vacanţă, economia nu are pauze”

Preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), dr. ing. Nicu Vasile, atrage atenţia asupra efectelor negative ale întreruperilor decizionale din politica economică asupra mediului de afaceri şi agriculturii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. LAPAR subliniază că productivitatea muncii şi eficienţa politicilor economice suferă în perioadele de vacanţă politică, în timp ce economia reală continuă să funcţioneze fără pauză, se arată în comunicat.

LAPAR precizează: „Agricultura, industria şi mediul antreprenorial nu îşi permit vacanţe. Producţia nu se opreşte în perioade electorale, iar fermierii nu pot amâna deciziile tehnologice în funcţie de calendarul politic”, conform comunicatului de presă. Asociaţia atrage atenţia, prin intermediul sursei amintite, că aceste discontinuităţi generează costuri reale, precum programe amânate, fonduri europene neutilizate şi lipsă de predictibilitate economică.

Comunicatul LAPAR subliniază că statele care reuşesc la nivel european acţionează pe baza unor mandate naţionale stabile şi coerente, indiferent de ciclurile politice interne, iar România îşi slăbeşte capacitatea de negociere schimbând poziţiile în funcţie de context.

Preşedintele LAPAR propune elaborarea unei strategii economice pe termen lung, mediu şi scurt, bazate pe predictibilitate, profesionalism şi politici coerente, care să sprijine atât economia, cât şi producătorii agricoli, potrivit comunicatului remis redacţiei.