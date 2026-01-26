LAPAR cere un mandat naţional de negociere la Bruxelles

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită autorităţilor române adoptarea unui mandat naţional de negociere care să ghideze poziţia ţării în deciziile Uniunii Europene cu impact asupra agriculturii, economiei şi mediului antreprenorial, potrivit unui comunicat de presă.

Preşedintele LAPAR, dr.ing. Nicu Vasile, susţine că lipsa unei poziţii unitare a României în negocierile europene a condus la aplicarea unor politici care au afectat competitivitatea fermierilor şi stabilitatea mediului rural. „Statele care câştigă la Bruxelles negociază pe baza unui mandat clar. România, în lipsa acestuia, ajunge să aplice politici europene fără adaptare la realităţile economice naţionale”, a transmis Nicu Vasile în comunicatul de presă.

Organizaţia precizează că politicile europene de mediu, agricultură şi comerţ trebuie susţinute doar dacă respectă principiile de reciprocitate, proporţionalitate şi tratament echitabil pentru fermierii din statele membre. LAPAR consideră că un mandat naţional de negociere asumat instituţional ar permite României să îşi apere mai eficient interesele economice şi să contribuie constructiv la deciziile UE, fără a afecta sectoare strategice, potrivit comunicatului.

Preşedintele organizaţiei a subliniat că agricultura este un pilon esenţial al economiei româneşti şi că lipsa unei strategii unitare de reprezentare poate accentua vulnerabilităţile existente, conform comunicatului.