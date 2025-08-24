Lavrov acuză ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat duminică ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas, conform news.ro.

„Ei caută doar un pretext pentru a împiedica negocierile”, a declarat ministrul rus de externe într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Întrebat despre ameninţările „ţărilor occidentale de a sancţiona Rusia, dacă nu vor avea loc negocieri”, Serghei Lavrov le-a calificat drept „o încercare de a încălca procesul lansat de preşedinţii Putin şi Trump, care a dat rezultate foarte bune”. „Sperăm că aceste încercări vor eşua”, a adăugat el, potrivit sursei.

Eforturile de mediere ale preşedintelui american Donald Trump, care încearcă să pună rapid capăt conflictului din Ucraina, au culminat cu o întâlnire la nivel înalt cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, urmată trei zile mai târziu de recepţia la Casa Albă a lui Volodimir Zelenski şi a aliaţilor europeni ai Ucrainei.

În ciuda acestui fapt, poziţiile celor două tabere par în continuare ireconciliabile.

Rusia a lansat o ofensivă militară la scară largă în Ucraina în februarie 2022 şi controlează în prezent aproximativ 20% din această ţară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În timp ce Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.