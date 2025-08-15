Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Lavrov, mesaj simbolic la sosirea în Alaska înaintea summitului Trump-Putin

A.B.
Internaţional / 15 august, 16:41

Sursa foto: Captură video

Sursa foto: Captură video

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, cu câteva ore înaintea summitului dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, purtând un pulover inscripţionat „CCCP” - acronimul chirilic pentru „URSS”, potrivit BFM TV, care afirmă cele ce urmează.

„Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă. O vom prezenta”, a declarat Lavrov, adăugând că deja s-au realizat progrese în timpul vizitelor trimisului special american Steve Witkoff şi că speră ca discuţiile să continue util.

Întâlnirea celor doi preşedinţi este programată astăzi la ora locală 11:00 (22:00 ora României) şi va începe cu un tete-a-tete, urmat de negocieri în format extins, cinci la cinci.

Kremlinul a anunţat că delegaţia rusă îi include pe Lavrov, Iuri Uşakov (consilier prezidenţial), Andrei Belousov (ministrul apărării), Anton Siluanov (ministrul finanţelor) şi Kirill Dmitriev (reprezentant special pentru cooperare economică). Potrivit lui Uşakov, locul ales pentru discuţii are o semnificaţie istorică legată de cooperarea militară SUA-URSS în Al Doilea Război Mondial, marcând şi 80 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste şi Japoniei militariste.

Opinia Cititorului ( 7 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 16:50)

    Mos fata de cal viseaza la gloria URSS.

    Pacat ca-i 2025. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 16:55)

      iar delirezi nu poti avea un comentariu in ce hal de slab

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 15.08.2025, 16:56)

      ...

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 17:07)

    Din punct de vedere psihologic arată două lucruri 1) siguranță de sine și 2)simțul umorului !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 17:29)

      din punct de vedere psihologic arata ce stiam de mult: ca saracii ucraineni sufera si mor din cauza viselor reintoarcerii anilor de glorie demult apusi a unor babalaci dementi.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 17:30)

      putin lavrov si etc

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 15.08.2025, 17:09)

    ...

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb