Lavrov, mesaj simbolic la sosirea în Alaska înaintea summitului Trump-Putin

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, cu câteva ore înaintea summitului dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, purtând un pulover inscripţionat „CCCP” - acronimul chirilic pentru „URSS”, potrivit BFM TV, care afirmă cele ce urmează.

„Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă. O vom prezenta”, a declarat Lavrov, adăugând că deja s-au realizat progrese în timpul vizitelor trimisului special american Steve Witkoff şi că speră ca discuţiile să continue util.

Întâlnirea celor doi preşedinţi este programată astăzi la ora locală 11:00 (22:00 ora României) şi va începe cu un tete-a-tete, urmat de negocieri în format extins, cinci la cinci.

Kremlinul a anunţat că delegaţia rusă îi include pe Lavrov, Iuri Uşakov (consilier prezidenţial), Andrei Belousov (ministrul apărării), Anton Siluanov (ministrul finanţelor) şi Kirill Dmitriev (reprezentant special pentru cooperare economică). Potrivit lui Uşakov, locul ales pentru discuţii are o semnificaţie istorică legată de cooperarea militară SUA-URSS în Al Doilea Război Mondial, marcând şi 80 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste şi Japoniei militariste.