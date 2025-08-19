Lavrov spune că Marco Rubio i-a apreciat hanoracul cu inscripţia URSS purtat la summitul din Alaska

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat hanoracul cu inscripţia „URSS” pe care l-a purtat la summitul din Alaska, într-un interviu pentru Rossia 24.

„Fără niciun fel de isterie, au spus pur şi simplu că le-a plăcut acest hanorac, după cum a spus secretarul de stat american Marco Rubio”, a afirmat Lavrov, adăugând că reacţiile apărute ulterior în spaţiul public au fost „un senzaţionalism artificial”.

Şeful diplomaţiei ruse a susţinut că nu vede nimic neobişnuit în utilizarea simbolurilor sovietice. „Avem multe produse care reproduc simboluri sovietice şi nu văd nimic rău în asta. Este o parte din viaţa noastră, din istoria noastră”, a spus Lavrov.

El a mai remarcat că după summitul de la Anchorage mai mulţi studenţi din Moscova au început să poarte astfel de hanorace, considerând fenomenul o „modă” şi nu o expresie a „imperialismului” sau a „gândirii imperiale”.