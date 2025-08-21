Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lavrov: Zelenski n-ar avea legitimitate să semneze un acord de pace

I.S.
Internaţional / 21 august, 18:55

Lavrov: Zelenski n-ar avea legitimitate să semneze un acord de pace

Preşedintele rus Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, însă mai întâi trebuie rezolvate toate problemele şi există îndoieli privind legitimitatea lui Zelenski de a semna un eventual acord de pace, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit Reuters.

Putin şi fostul preşedinte american Donald Trump s-au întâlnit vineri în Alaska - primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani - unde au discutat despre modalităţile de a pune capăt celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial. După discuţiile din Alaska, Trump a anunţat că a început să organizeze o întâlnire între liderii rus şi ucrainean, urmată de un summit trilateral cu SUA, la care va participa el însuşi.

Întrebat dacă Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, Lavrov a răspuns: „Preşedintele nostru a spus în repetate rânduri că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski”. Totuşi, el a subliniat că întâlnirea este condiţionată de rezolvarea tuturor problemelor la nivel înalt şi de pregătirea recomandărilor adecvate de către experţi şi miniştri. De asemenea, a precizat că trebuie clarificat şi aspectul legitimităţii persoanei care va semna acordurile din partea Ucrainei.

Putin a pus în repetate rânduri la îndoială legitimitatea lui Zelenski, având în vedere că mandatul acestuia expiră în mai 2024, însă războiul a împiedicat organizarea unor alegeri prezidenţiale noi. Kievul susţine că, în baza legii marţiale, Zelenski rămâne preşedintele legitim. Oficialii ruşi avertizează că un viitor lider al Ucrainei ar putea contesta un acord semnat de Zelenski pe motiv că mandatul său s-ar fi încheiat tehnic.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Ucraina îşi doreşte o „reacţie fermă” din partea Washingtonului dacă Putin nu este dispus la o întâlnire bilaterală.

Liderii europeni rămân sceptici în privinţa interesului real al lui Putin pentru pace, dar caută modalităţi credibile de a asigura securitatea Ucrainei într-un potenţial acord de pace, cu implicare minimă a SUA.

Lavrov susţine că nici Ucraina, nici liderii europeni nu doresc cu adevărat pacea. El a acuzat „Coaliţia de Voinţă” - care include Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia - că încearcă să submineze progresele din Alaska şi că urmăreşte înfrângerea strategică a Rusiei. „Ţările europene l-au urmat pe domnul Zelenski la Washington şi au încercat să promoveze o agendă care vizează garanţii de securitate bazate pe izolarea Rusiei”, a adăugat Lavrov, referindu-se la întâlnirea de luni de la Casa Albă dintre Trump, Zelenski şi liderii marilor puteri europene.

Ministrul rus a mai spus că cea mai bună opţiune pentru securitatea Ucrainei ar fi bazată pe discuţiile de la Istanbul din 2022. Conform unui proiect de document, Ucraina ar fi trebuit să accepte neutralitatea permanentă în schimbul garanţiilor de securitate internaţională din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite. Orice încercare de a înlocui acele discuţii cu alte negocieri ar fi sortită eşecului, a subliniat Lavrov, amintind că la momentul respectiv Kievul respinsese propunerea, considerând că Moscova ar fi avut drept de veto asupra oricărei reacţii militare internaţionale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 19:11)

    e clar. rusii nu vor pace. Ucraina sa ramana fara armata si fara aparare , atat ii intereseaza, stim de ce.

