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Lentoarea procesului decizional blochează creşterea pentru 68% dintre companii

A.M.
Macroeconomie / 30 iunie, 13:44

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Aproape 68% dintre liderii de afaceri identifică procesul lent de luare a deciziilor drept un obstacol major în calea dezvoltării organizaţionale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Datele apar în cel mai recent sondaj realizat de compania de management al riscului Coface pe un eşantion de 1.250 de manageri din 13 ţări, informează sursa citată.

În România, 40% dintre firme manifestă disponibilitatea de a intra pe pieţe noi chiar şi în posesia unor informaţii incomplete, în timp ce media globală stagnează la 34%, transmite asigurătorul de credit.

Tensiunile interne dintre departamentele de vânzări şi echipele de gestionare a riscului încetinesc vizibil ritmul operaţiunilor comerciale, conform documentului oficial. Sondajul arată că 59% dintre organizaţii consideră opiniile departamentelor de risc drept excesiv de prudente sau deconectate de la realitatea economică actuală, notează sursa menţionată.

Această prudenţă sporeşte pe fondul lipsei unor date consolidate, în condiţiile în care doar 20% dintre firme dispun de informaţii coerente pe pieţele de desfacere, transmite grupul financiar.

„Adevărata provocare pentru companii nu mai este evitarea riscului, ci a transforma incertitudinea în decizii informate. Iar acest lucru necesită date. Capacitatea de a colecta, analiza şi proiecta informaţii devine esenţială pentru a spune «da» mai devreme, mai repede şi cu mai multă siguranţă”, declară Xavier Durand, CEO Coface.

Schimbările structurale indică faptul că 44% dintre directori anticipează o transformare a echipelor de risc în parteneri strategici de creştere în următorii trei până la cinci ani, potrivit comunicatului de presă.

Pentru accelerarea analizelor, 54% dintre manageri solicită implementarea rapidă a unor soluţii de evaluare bazate pe inteligenţă artificială, informează sursa citată.

În plus, 77% dintre factorii de decizie mizează pe partenerii externi pentru furnizarea unor informaţii predictive, arată raportul de specialitate.

În plan local, managerii români asimilează mai bine conceptul de colaborare strategică cu zona de risc, înregistrând un procent de 36% faţă de media globală de 24%, conform studiului.

Totuşi, execuţia rămâne blocată din cauza procesului decizional lent consemnat la 56% dintre companiile din ţară, transmite sursa menţionată.

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