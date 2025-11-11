Libia a fost îndemnată să oprească reţinerea imigranţilor

Libia a fost îndemnată, în timpul unei întâlniri a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să oprească reţinerea imigranţilor în centrele de detenţie, conform agenţiei Reuters. Activiştii pentru drepturile omului au transmis că imigranţii şi refugiaţii au fost torturaţi, abuzaţi şi, uneori, chiar ucişi.

Mai multe ţări, printre care Norvegia, Spania şi Marea Britanie, au discutat la întâlnirea din Geneva despre felul în care sunt trataţi imigranţii în Libia, o rută importantă pentru cetăţenii africani care fug de conflict şi sărăcie, în direcţia Europei.

Libia a avut parte de perioade foarte scurte de pace în urma evenimentului în care cetăţenii s-au răzvrătit împotriva liderului Muammar Gaddafi.

Într-o scrisoare deschisă, transmisă autorităţilor din Libia, de către activiştii pentru drepturile omului, aceştia au cerut noi reforme, precizând că grupările armate din ţară comit abuzuri grave şi răspândite.