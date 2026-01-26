Liceele tehnologice agricole şi silvice pot funcţiona cu mai puţini elevi

Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic vor putea funcţiona cu un număr mai mic de elevi, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate luni de Guvern. Actul normativ modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023, potrivit Agerpres.

"În învăţământul preuniversitar se creează cadrul legal pentru ca liceele tehnologice cu profil agricol şi silvic, precum şi cele în care peste 75% dintre elevi sunt în sistem dual, să funcţioneze cu personalitate juridică şi cu efective mai mici de elevi”, se arată într-un comunicat al Executivului, conform Agerpres.

Ordonanţa prevede, totodată, autorizarea provizorie, prin efectul legii, pentru unităţile de învăţământ care în anul şcolar 2025-2026 vor şcolariza calificări profesionale de nivel 3 şi 4, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, în acelaşi domeniu de pregătire profesională, a relatat Agerpres.

Guvernul precizează că unităţile de învăţământ din filiera vocaţională care, în anul şcolar 2025-2026, sunt autorizate sau acreditate pentru specializările din profilul pedagogic sunt considerate, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, autorizate sau acreditate şi pentru specializările specifice filierei vocaţionale, profilul pedagogic, prevăzute la art. 52 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare (educaţie timpurie, pedagogia învăţământului primar, pedagogie generală, pedagogia educaţiei nonformale şi mediere şcolară), conform Agerpres.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, se stabileşte cadrul legal necesar pentru evaluarea programului „Pedagogia învăţământului primar”, fără a fi necesară parcurgerea unei proceduri suplimentare de evaluare pentru autorizarea provizorie a funcţionării şi creditare, potrivit Agerpres.

Programul reorganizat va fi evaluat în conformitate cu cadrul legal şi va urma, după caz, procedura de acreditare sau de menţinere a acreditării. De asemenea, termenul de închidere a programului de masterat didactic este amânat începând cu anul universitar 2027-2028, pentru a permite finalizarea corespunzătoare a tuturor etapelor şi pentru a asigura continuitatea pregătirii cadrelor didactice în anul universitar 2026-2027, subliniază Agerpres.