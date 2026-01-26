Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Liceele tehnologice agricole şi silvice pot funcţiona cu mai puţini elevi

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 20:38

Liceele tehnologice agricole şi silvice pot funcţiona cu mai puţini elevi

Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic vor putea funcţiona cu un număr mai mic de elevi, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate luni de Guvern. Actul normativ modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023, potrivit Agerpres.

"În învăţământul preuniversitar se creează cadrul legal pentru ca liceele tehnologice cu profil agricol şi silvic, precum şi cele în care peste 75% dintre elevi sunt în sistem dual, să funcţioneze cu personalitate juridică şi cu efective mai mici de elevi”, se arată într-un comunicat al Executivului, conform Agerpres.

Ordonanţa prevede, totodată, autorizarea provizorie, prin efectul legii, pentru unităţile de învăţământ care în anul şcolar 2025-2026 vor şcolariza calificări profesionale de nivel 3 şi 4, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, în acelaşi domeniu de pregătire profesională, a relatat Agerpres.

Guvernul precizează că unităţile de învăţământ din filiera vocaţională care, în anul şcolar 2025-2026, sunt autorizate sau acreditate pentru specializările din profilul pedagogic sunt considerate, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, autorizate sau acreditate şi pentru specializările specifice filierei vocaţionale, profilul pedagogic, prevăzute la art. 52 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare (educaţie timpurie, pedagogia învăţământului primar, pedagogie generală, pedagogia educaţiei nonformale şi mediere şcolară), conform Agerpres.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, se stabileşte cadrul legal necesar pentru evaluarea programului „Pedagogia învăţământului primar”, fără a fi necesară parcurgerea unei proceduri suplimentare de evaluare pentru autorizarea provizorie a funcţionării şi creditare, potrivit Agerpres.

Programul reorganizat va fi evaluat în conformitate cu cadrul legal şi va urma, după caz, procedura de acreditare sau de menţinere a acreditării. De asemenea, termenul de închidere a programului de masterat didactic este amânat începând cu anul universitar 2027-2028, pentru a permite finalizarea corespunzătoare a tuturor etapelor şi pentru a asigura continuitatea pregătirii cadrelor didactice în anul universitar 2026-2027, subliniază Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 26.01.2026, 21:21)

    dacå au råmas fårå elevi, så aducå nepalezi !

    10x mai harnici (așa mi se tot zice mie) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb