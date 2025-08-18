Liderii europeni au sosit la Casa Albă pentru reuniunea cu Trump

Toţi liderii europeni au ajuns luni la Casa Albă pentru reuniunea convocată de urgenţă de preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, de la care transmitem cele ce urmează. Ultimul sosit a fost preşedintele francez Emmanuel Macron, care a intrat în clădire în jurul orei 12:45 (ora locală), fiind întâmpinat de şefa protocolului american Monica Crowley.

Întâlnirea cu Donald Trump este programată la ora 14:15, ora locală. Înainte de aceasta, liderii europeni se află în reşedinţa executivă a Casei Albe, în aşteptarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.