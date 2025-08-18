Comisia Europeană a anunţat că liderii europeni prezenţi în SUA pentru a susţine Ucraina vor avea o discuţie separată cu Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă pentru întrevederea cu Donald Trump, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
Executivul european a numit-o „reuniune pregătitoare”, o formulă ce sună mai degrabă ca o repetiţie generală menită să asigure că preşedintele ucrainean nu va intra singur în Biroul Oval, ci cu lecţiile făcute şi mesajul calibrat pe măsura partenerului american.
Conform programului oficial al Casei Albe,
intalnirea Trump - Zelenski e de la ora 19:15,
iar primeirea invitatiilor lui Zelenski,sefuletii europeni
pro-razboi de la ora 21:00,
absolut jenant pentru sefii Europei,
dar asta este daca injuri ani de zile pe Trump,
care totusi ajunge Presedintele USA.
Europa a privilegiat modelul social bazându-se pe forța militară a SUA. Este legitim să te opui schimbării frontierelor prin forță, numai că există o notă de plată militară foarte sărată.