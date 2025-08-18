Liderii europeni îl iau pe Zelenski „la pregătire” înainte de întâlnirea cu Trump

Comisia Europeană a anunţat că liderii europeni prezenţi în SUA pentru a susţine Ucraina vor avea o discuţie separată cu Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă pentru întrevederea cu Donald Trump, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.

Executivul european a numit-o „reuniune pregătitoare”, o formulă ce sună mai degrabă ca o repetiţie generală menită să asigure că preşedintele ucrainean nu va intra singur în Biroul Oval, ci cu lecţiile făcute şi mesajul calibrat pe măsura partenerului american.