Liderii europeni îl iau pe Zelenski „la pregătire” înainte de întâlnirea cu Trump

Comisia Europeană a anunţat că liderii europeni prezenţi în SUA pentru a susţine Ucraina vor avea o discuţie separată cu Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă pentru întrevederea cu Donald Trump, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
Executivul european a numit-o „reuniune pregătitoare”, o formulă ce sună mai degrabă ca o repetiţie generală menită să asigure că preşedintele ucrainean nu va intra singur în Biroul Oval, ci cu lecţiile făcute şi mesajul calibrat pe măsura partenerului american.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:24)
Conform programului oficial al Casei Albe,
intalnirea Trump - Zelenski e de la ora 19:15,
iar primeirea invitatiilor lui Zelenski,sefuletii europeni
pro-razboi de la ora 21:00,
absolut jenant pentru sefii Europei,
dar asta este daca injuri ani de zile pe Trump,
care totusi ajunge Presedintele USA.